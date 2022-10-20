CHP’li Başevirgen, Meclis’te Turgutlu için çağrıda bulundu

20 Ekim 2022 Perşembe, 09:42

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Türkiye’nin en yoğun kullanılan karayolu olan Ankara İzmir karayolunun Turgutlu ilçesi girişinde meydana gelen kazalara ilişkin meclis genel kurulunda söz aldı.

Başevirgen, E-96 karayolunun Turgutlu ilçesinin merkezinden geçtiğini söyleyerek, “Çepnidere, Eski Otogar, Ergenekon, Derbent, kavşakları gibi trafiği yoğun olan yerler de bu yol üzerinde bulunuyor. Yol üzerinde yayaların kullanabileceği bir üst geçit ve yolun ortasında da bariyer bulunmadığı için karşıdan karşıya geçmeye çalışan vatandaşlarımız ne yazık ki canlarından oluyor” ifadelerini kullandı.

“TEDBİRLERİ ALMAYA DAVET EDİYORUZ”

Maddi hasarlı çok sayıda kazanın yanı sıra son bir buçuk yılda ikisi çocuk olmak üzere üç vatandaşımızın yaşamını yitirdiğini söyleyen Başevirgen, “Bir türlü çözülemeyen bu sorun, Manisa Büyükşehir Belediyesini, Ulaştırma Bakanlığını ve Karayolları Genel Müdürlüğünü ilgilendiriyor. Bu konuyla ilgili Turgutlu Belediyemiz de çözüm ortağı olarak göreve hazır olduğunu her fırsatta dile getirdi. İlgili kurumları ve yerel yönetimleri bir an önce hayati tedbirleri almaya ve gerekli düzenlemeleri yapmaya davet ediyoruz” diye konuştu.