CHP’li Başevirgen’den Bakanı Yumaklı’ya: TMO’nun mısır almadığı doğru nu?

Yayınlanma: 04.09.2023 - 09:37

Güncelleme: 04.09.2023 - 09:37

CHP Manisa Milletvekili ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Bekir Başevirgen, geçen yıl 8,5 milyon ton civarında gerçekleşen mısır rekoltesinin bu yıl için de hemen hemen aynı miktarlarda gerçekleşeceğini söyledi.

Bekir Başevirgen, “Arz ve talep yönüyle dikkate değer bir değişim yok. Buna rağmen mısır fiyatlarının daha önce açıklanan ve üreticilerimizi hiç tatmin etmeyen fındık ve buğday fiyatlarının bile çok altında kalmasının arkasında art niyet olduğunu düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

“TMO FİYATI KASITLI OLARAK DÜŞÜK AÇIKLADIĞI İDDİA EDİLİYOR”

CHP’li Başevirgen, ilgililerin ifadelerine göre yer üstü ve yeraltı toplam depolama alanımızın 10 milyon ton civarında olduğunu ifade ederek “Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), üreticiden 10 milyon ton buğday ve arpa alacağını açıklamıştı. Bu amaçla ülkemizde mevcut olan bütün depoları kiralamış ve bu depoları üreticiden aldığı buğday, arpa ve önceden ithal ettiği mısırla doldurmuş durumda. Yani TMO’nun mısır depolayacak yeri yok. Hali hazırda alımına başlanan fındığı nereye depolayacağını kara kara düşünen TMO’nun, üreticiden mısır almamak için mısır fiyatını kasıtlı olarak düşük açıkladığı iddia ediliyor” diye konuştu.

“UMARIZ TMO’NUN DEPOLAMA SORUNU YOKTUR.”

Konuyla ilgili olarak Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın cevaplaması için soru önergesi veren CHP vekil, “Toprak Mahsulleri Ofisi’nin, 2023 yılı itibariyle elinde bulunan toplam depolama alanı kaç milyon tondur? Bunun ne kadarı kiralıktır? Alınması öngörülen arpa, buğday, mısır, fındık ve kuru üzüm miktarları için yeterli miktarda depolama alanı var mıdır? Depolama alanı yeterli olmazsa bahse konu ürünlerin alımı ve depolanması için TMO’nun planları nelerdir? TMO’nun depoları dolu olduğu için fiyatı düşük açıklayarak üreticilerden mısır almadığı iddiaları doğru mudur?” sorularının Sayın Bakan tarafından yanıtlanmasını istedik. Umarız iddia edildiğinin aksine TMO’nun depolama sorunu yoktur” dedi.

“YÜZDE 5,26’LIK ZAM İZAH EDİLEMEZ”

Başevirgen, “Geçen yıl 5 bin 700 lira olan 1 ton mısıra bu sene 300 lira zam yapıldı ve bu yılki fiyat 6 bin lira oldu. Zam oranı sadece yüzde 5,26. Oysa üreticilerin beklentisi 9 bin liraydı. Bu enflasyon ortamında, mazot 1 yılda 2 katına çıkmışken, dolar son 3 ayda yüzde 30 değerlenmişken yüzde 5,26’lık zam izah edilemez bir garabettir. Çiftçilerimizin bu durumdan tek çıkışı ihracat gibi görünse de ne yazık ki o da çok mümkün değil. Ton başına bin lira nakliye parası ödeyerek 225 dolara yaklaşık 6 bin liraya mısır ihraç etmek maliyeti karşılamaz” şeklinde konuştu.

“FİYAT DÜŞÜK AÇIKLANARAK TEKELLEŞMİŞ ŞİRKETLER KORUNUYOR”

Mısırın, altın, gümüş veya kömür gibi bir emtia olduğunu ve fiyatının küresel piyasalarca belirlendiğini ifade eden Başevirgen, “Her ülke kendi şartlarına göre farklı maliyetlerle üretim yapmaktadır. O nedenle ‘dünyada mısırın fiyatı 225 dolar, bizde buna yakın bir fiyat belirledik’ yaklaşımı doğru değil. Dünyadaki tarımsal ÜFE artışı ile bizdeki artışın karşılaştırılması ve buna göre fiyatlandırma yapılması doğru olanıdır. TMO’nun açıkladığı 6 bin lira aslında piyasalarca tavan fiyat olarak kabul ediliyor. Yani serbest piyasada üretici 5 bin liranın altında fiyatlarla ürün satabiliyor. Ülkedeki üretim maliyetleri ne olursa olsun düşük bir fiyat açıklanarak içerideki tekelleşmiş şirketler korunmaya çalışılıyor ve üreticilerimiz çok uluslu şirketlere mecbur bırakılıyor. Kurumların nasıl çürütüldüğünü ve çiftçilerimizin ne denli sahipsiz bırakıldığını bir kez daha görüyoruz” ifadelerini kullandı.

“İKTİDAR ZAMAN KAYBETMEDEN MISIR ALIM FİYATINI REVİZE ETSİN”

Manisa Milletvekili Başevirgen, iktidarı bir kez daha çiftçilerin yanında olmaya davet ederek “İktidar, uyguladığı hatalı politikaların ve kamu kurumlarının yaptığı aşırı harcamaların acısını vatandaşlarımızdan çıkarmaktan vazgeçsin. Özellikle de çiftçilerin alın teriyle kazandığı parayı küçülterek kendi açıklarını kapatmayı bıraksın ve zaman kaybetmeden mısır alım fiyatını revize etsin. Aksi halde seneye mısır ekecek çiftçi olmayacak. Mısır sadece insan besini değil, aynı zamanda endüstriyel hayvancılığın yem olarak kullandığı en yaygın tarımsal üründür. Yani mısır, yalnızca dünyadaki 8 milyar insanın değil, insanların et üretmek için beslediği milyarlarca büyükbaş hayvanın da gıdasıdır” diyerek sözlerini noktaladı.