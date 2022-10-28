CHP’li başkan beraat etti

İzmir'de Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz’ün ‘azmettirme ve kasten yaralama’ suçundan yargılandığı davanın karar duruşması sona erdi. Hakim, Gürbüz'ün beraatine karar verdi.

İZMİR / Cumhuriyet
28 Ekim 2022 Cuma, 16:49
CHP’li başkan beraat etti
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Başkan Fatih Gürbüz'ün, Binali Camgöz liderliğindeki suç örgütü üyeleriyle birlikte yargılandığı davada karar çıktı. Belediye Başkanı Gürbüz’ün, Foça’da manav dükkânı işleten İsmail Kılıç’ın, 9 Eylül 2019 yılında işyerinde ayağından vurulup yaralanması olayıyla ilgili ‘azmettirme’ suçundan yargılandığı davanın bir önceki duruşmasında Savcı, açıkladığı mütalaada  Gürbüz hakkında 6 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemişti. 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen  duruşma tamamlandı. 

Duruşmada söz alan Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, “Üç yıldan beri ne vuranı ne vurulanın neden vurulduğunu bilmiyorum. Hem aile anlamında hem siyasi anlamda sıkıntı yaşıyorum. Beraatimi rica ediyorum” dedi.

Heyet, Gürbüz'ün beraatine karar verdi.


Foça Fatih Gürbüz

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