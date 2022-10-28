CHP’li başkan beraat etti
İzmir'de Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz’ün ‘azmettirme ve kasten yaralama’ suçundan yargılandığı davanın karar duruşması sona erdi. Hakim, Gürbüz'ün beraatine karar verdi.
Başkan Fatih Gürbüz'ün, Binali Camgöz liderliğindeki suç örgütü üyeleriyle birlikte yargılandığı davada karar çıktı. Belediye Başkanı Gürbüz’ün, Foça’da manav dükkânı işleten İsmail Kılıç’ın, 9 Eylül 2019 yılında işyerinde ayağından vurulup yaralanması olayıyla ilgili ‘azmettirme’ suçundan yargılandığı davanın bir önceki duruşmasında Savcı, açıkladığı mütalaada Gürbüz hakkında 6 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemişti. 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşma tamamlandı.
Duruşmada söz alan Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, “Üç yıldan beri ne vuranı ne vurulanın neden vurulduğunu bilmiyorum. Hem aile anlamında hem siyasi anlamda sıkıntı yaşıyorum. Beraatimi rica ediyorum” dedi.
Heyet, Gürbüz'ün beraatine karar verdi.
Video Haberler
- Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde en iyi gözlem zamanı
- Topladığı kartonları sanat eserine dönüştürüyor
- Köpek ile keçinin dostluğu görenleri şaşırtıyor
- o anları su altı kamerasıyla kaydetti
- Antikanın tanımı da değişiyor
- 12 yıl sonra saçına makas değdi
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Yardımına Belediye ekipleri yetişti
- Karpuz tarlasında çalışarak dünya şampiyonu oldu
- 'Kuzular firarda'
En Çok Okunan Haberler
-
- Aysel Tuğluk tahliye edildi: İşte ilk fotoğraf
- CHP ve Soylu arasında 'eşkıya' kavgası
- CHP'liler de o ismin adaylığını reddetmiyor
- Saray'ın davetine yönelik açıklama
- Araçlara 'alkol kilidi' geliyor
- O liste nasıl hazırlanıyor
- '28 AKP'li vekil kapının ağzında'
- Marmara Denizi'nde deprem
- Dolar için saat uyarısı
- İnsanın aklıyla resmen alay ediyorlar!