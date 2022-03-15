CHP'li Beko: Bergama Belediyesi esnaf cinayeti işliyor
İzmir Bergama'da AKP'li belediyenin meclis bahçesi yapılacak bahanesi ile 104 esnafın dükkanını mahkemenin durdurma kararına rağmen yıkıma başlanmasına tepki gösteren CHP'li Beko, "Bu bir sosyal cinayettir. Mahkeme süreci tamamlanana kadar tahliye baskısından belediye vazgeçmelidir" dedi.
CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, İzmir Bergama'da millet bahçesi yapılmak istenen alanda bulunan 104 dükkanın elektriğinin polis ve zabıta eşliğinde kesildiğini belirtti. TEDAŞ yetkilileri ile görüştüğünü ve tebligat yapmadan esnafın elektriklerini kesemeyecekleri uyarısında bulunan Beko, kararın siyasi olduğunu vurguladı. Beko, "TEDAŞ bölge müdürü bana 'Belediye bölgede riskli binalar olduğuna dair dilekçe verdi, biz de kestik' dedi. Buna karşılık, aldığınız karar siyasidir. İzmir Büyükşehir Belediyesi suları kesmemiş, kaldı ki yürütmeyi durdurma kararı var dedim. Bergama Belediye Başkanı ile görüştüm. Esnaf diyor ki; başkan bize söz verdi bizi mağdur etmeyeceğini söylemişti. Başkan ise, “Evet doğrudur, ancak biz TOKİ ile anlaştık, bu bölgeyi temizleyip bu ay sonunda TOKİ’ye teslim etmemiz gerekiyor. Yaptığımız protokol böyle” dedi.
"BU BİR SOSYAL CİNAYETTİR"
Bergama’da Millet Bahçesi yapılacağı gerekçesiyle 104 dükkan için yıkım kararı alındığını ve AKP’li Belediye tarafından alınan bu kararın mahkemeden çıkan yürütmeyi durdurma kararına rağmen yıkıma başlandığını ve yapılanın bir sosyal cinayet olduğunu ifade eden CHP'li Beko, tepkisini şu sözlerle dile getirdi: "Zaten zor durumda olan esnafı adeta yaşarken ölüme sürüklemiştir. Kara kışın ortasında dükkanları elektriksiz bırakmak, zaten zor koşullar içinde olan esnafın işyerlerini tahliyeye zorlayarak yıkmak kabul edilemez. Bu bir sosyal cinayettir. Buradaki esnaf kardeşlerimizin aileleri var, bakmakla yükümlü oldukları çocuklar ve yaşlılar var. Bir an önce dükkanların elektrikleri açılmalı ve kalıcı bir çözüm bulunmalı. Esnaf ve yanındaki işçilerin insan olmaktan kaynaklanan temel ihtiyaçlarını karşılayacak bir maaş yani gelire ihtiyacı var. Mahkeme süreci tamamlanana kadar tahliye baskısından belediye vazgeçmeli."
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