CHP’li Bozoğlu: İzmir Körfezi için toplantının tarihi manidar

Yayınlanma: 05.09.2024 - 12:33

Güncelleme: 05.09.2024 - 12:33

CHP Parti Meclisi Üyesi Baran Bozoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un İzmir'de yaşanan balık ölümlerine ilişkin İzmir'de yapacağını toplantının tarihinin manidar olduğunu söyledi.

İzmir’de 12 Temmuz’da etkili olan sağanak yağışta Konak ilçesi Alsancak semtinde 23 yaşındaki Özge Ceren Deniz ve 44 yaşındaki İnanç Öktemay’ın, sağanak yağmur nedeniyle oluşan su birikintisine bastıktan sonra elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği ve aralarında İZSU ve GDZ Elektrik yöneticilerinden bulunduğu 42 kişinin yargılandığı davanın bugün görüldüğünü hatırlatan Bozoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay’ın da Dünya Sağlık Örgütü toplantısına gittiğini ve programın aylar önceden belli olmasına rağmen bakanlığın bilerek bugüne toplandığı aldığını ifade etti.

“SORUMLULUK BAKANLIĞIN”

Sosyal medya hesabından davet metninin paylaşan Bozoğlu, “İzmir’de yaşanan balık ölümlerine dair bugün Sayın Bakan İzmir’de toplantı yapacak. Davet metni dün iletildi. Bugünü seçmesi oldukça manidar. Neden mi? Çünkü bugün İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü ve personelinin (bir kısmı tutuklu) haksız yere yargılandığı mahkemenin duruşma günü, genel müdür başta olmak üzere tüm yöneticiler ve ilgili personel duruşmada olmak zorunda. Bunu bile bile toplantı bu tarihte yapılıyor. Ayrıca, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı İzmir BB Başkanımız Sn. Cemil Tugay, yılda bir defa düzenlenen ve önemli kararlar alınan Dünya Sağlık Örgütü toplantısında. Belediye başkanımızın bu toplantıya katılacağı aylar öncesinden belli. Körfez ve deniz kirliliğinin engellenmesi görevi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının görevidir. Mevzuat ve kanun çok açık. Körfezdeki kirliliği engellemeye yönelik bugüne kadar Bakanlık ne adım atmıştır? Dileriz bugün açıklanır…” diye konuştu.