CHP’li Çakırözer baskıyı açıkladı: 'Bir kez Eskişehir'e iki kez Zafer'e uçun' talimatı

03 Nisan 2022 Pazar, 16:05

CHP'li Utku Çakırözer, bugün yaptığı yazılı açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın, havayolu şirketlerine ‘Zafer Havaalanı’na sefer koymaları koşuluyla Eskişehir’e uçma izni verdiği’ iddialarını değerlendirdi. Çakırözer, açıklamasında şunları kaydetti:

“Eskişehir’e uçan üç şirket, geçen hafta Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı’ndan kullanacakları 8 uçuştan 6’sını Zafer’e kaydırmak zorunda kaldı. Bu hafta da şimdiden 6 uçuş Zafer’e kaydırılmış durumda. Çünkü Bakanlık, şirketlere, ‘bir kez Eskişehir’e uçacaksanız, iki kez de Zafer’e uçacaksınız’ baskısı yapıyor. Ayrıca havayolu şirketlerine iki haftalık uçuş planı sunma zorunluluğu getirilmiş. Bu iki koşul nedeniyle şirketler Eskişehir’den çekiliyor. AKP iktidarı, Zafer Havalimanı vurgununun bedelini Eskişehirlilere ve Eskişehir havalimanını kullanan Avrupa’daki Türklere ödetme inadından vazgeçmiyor.

Geçen yıl hepsi Eskişehir’e yapılan bu uçuşlardaki bu büyük değişikliğin nedeni, Bakanlığın şirketlere yaptığı baskı. Önce ‘Eskişehir’e uçmayacaksınız’ demişlerdi. Tepki üzerine geri adım attılar. Ama şimdi de şirketlere ‘bir kez Eskişehir’e uçacaksanız, iki kez de Zafer’e uçacaksınız’ baskısı başlamış.

“ŞİRKETLER PES ETTİ, ESKİŞEHİR’İ BIRAKIYOR”

Bir yandan sezonluk planlama yerine şirketleri zorlayan iki haftalık planlama talebi, bir taraftan ‘Eskişehir’e uçacaksan Zafer’e de uçak koyacaksın’ baskısının amacı, şirketleri mutlaka Zafer’e yönlendirmek. Şirketler de artık bu baskılar karşısında pes etmiş, Eskişehir uçuşlarını tek tek ya da sezonluk iptal ediyor. Sun Express, Eskişehir uçuşlarını iptal etmiş. TUI, nisan ortasına kadar iptal etmiş. Ama iptal edilen uçuşların hepsi Zafer Havaalanı’ndan yapılmaya başlanmış. Maalesef AKP iktidarı, Zafer Havalimanı vurgununun bedelini Eskişehirlilere ve yurtdışındaki vatandaşlarımıza ödetme inadından vazgeçmiyor.

“YOLCU SAYISI DÖRTTE BİRE İNECEK”

Hemşerilerimiz, Avrupa’dan Eskişehir’e uçmak için aylar önce bilet almış, şimdi mağdur. Zorla Zafer’e yönlendirmişler. ‘Operasyonel nedenlerden dolayı Eskişehir’e uçuş gerçekleştiremiyoruz’ demişler. Bir hafta öncesine kadar tıkır tıkır Eskişehir’e uçan uçaklar şimdi neden uçmuyor? Çünkü şirketlere baskı yapılıyor. 2021 yılında Eskişehir’e yurt dışından toplam 837 uçuş yapılmış, 100 bin yolcu uçmuştu; Belçika, Almanya ve Fransa’dan. İktidarın ‘Zafer zorlaması’ sürerse bu rakamlar 2022’de hayal olur. Bu baskı olmasa toplam uçuş ve yolcu sayısında artış bekleniyordu. Şimdi bırakın artışı geçen yılın üçte birini, dörtte birini görmek mümkün olmayacaktır. Bunun tek sorumlusu da hesapsız, plansız yapılan Zafer Havaalanı zararının bedelini Eskişehir’e ödeten AKP iktidarı olacaktır.”