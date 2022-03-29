Eskişehir'de feci olay: Yaşlı adam ateşe düşerek öldü
Eskişehir'de yaşanan olayda, 84 yaşındaki Hasan Cavaş, bahçesindeki atıkları yakarken yanarak öldü.
Eskişehir'de bir kişi, bahçesinden topladığı atıkları yaktığı sırada ateşin giysisini tutuşturması sonucu yanarak öldü.
BAHÇE ATIKLARINI YAKMAK İSTEMİŞ
Edinilen bilgilere göre, Mihalıççık’ın Gürleyik Mahallesi'nde yaşayan 84 yaşındaki Hasan Cavaş, Mıgırlar mevkiinde bulunan bahçesinden topladığı atıkları yakmak istedi. Atıklar için yaktığı ateşi kontrol altında tutmak isterken kıyafetleri tutuşan Hasan Cavaş, bir anda alevlerin arasında kaldı. Alevler içindeki Cavaş'ı gören vatandaşların durumu yetkililere bildirmesiyle olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen alevlerin ardından 112 Acil Sağlık ekiplerince Cavaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Hasan Cavaş’ın cansız bedeni Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi. Yakınları tarafından morgdan alınan Cavaş’ın cenazesi, Gürleyik Mahallesi Mezarlığı’na defnedildi.
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