CHP’li Çakırözer: Önce kadının can güvenliğini sağlayın

Yayınlanma: 11.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 11.07.2024 - 04:00

TBMM Dışişleri Komisyonu’nda; Türkiye ile Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlendirilmesi Birimi arasında, Ankara’da BM Kadın Ülke Ofisi kurulmasını öngören yasa teklifi görüşüldü. Komisyonda söz alan CHP’li milletvekilleri tarafından, AKP iktidarının öncelikle İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmek olmak üzere cinsiyet eşitliğini zedeleyen yanlış politikaları anımsatıldı, çelişkili tutum eleştirildi. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “Bir tarafta buraya Kadının Güçlendirilmesi için BM ofisi kuralım diyorsunuz, diğer yanda İstanbul Sözleşmesi’nden çıktınız. 6284’ü uygulamıyorsunuz” dedi. Çakırözer, “Meclis’e getirdiğiniz kanun teklifleri ile kadınların haklarını gasp ediyorsunuz. Anayasa Mahkemesi’nin kadınlar lehindeki iptal kararlarının gereğine uymuyorsunuz. Önce içeride kadınların can güvenliğini sağlayın, kadınlara yönelik şiddeti önleyin, haklarını koruyun” ifadelerini kullandı.