CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz'dan Esenyurt Belediyesi önünde açıklama: Talimatı veren Tayyip Erdoğan'ın kendisi

Yayınlanma: 08.11.2024 - 11:53

Güncelleme: 08.11.2024 - 12:02

CHP heyeti, Esenyurt Belediyesi önündeki nöbete destek ziyaretinde bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, kayyum atanan Esenyurt Belediyesi'nin önünün polis barikatıyla kapatılmasına ilişkin talimatın nereden geldiği sorusuna ''Talimatın kimden geldiği belli. Talimat Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın kendisi. Bazı talimatları bizzat kendisi verdiği açık. Bazı talimatları da kraldan çok kralcılar veriyor'' yanıtını verdi.

''MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ''

Yavuzyılmaz açıklamasında şunları söyledi:

''Mücadelemizi sürdüreceğimizi ve buradan AK Parti'nin yaptığı haksız hukuksuz uygulamaları karşısında yılmadan mücadele edeceğimizi ifade ettik. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın kimlerle ne pazarlık yaptığını bilmiyoruz''