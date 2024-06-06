CHP'li Gamze Akkuş İlgezdi: Küçükçekmece'de yaşanan elim olay yalnızca bir fragman

Yayınlanma: 06.06.2024 - 11:11

Güncelleme: 06.06.2024 - 11:23

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, İstanbul’da 2030 yılına kadar 7 ve üzerinde bir depremin olma olasılığının yüzde 64 olduğunu belirtti.

İlgezdi, "Uzmanlar yıllardır uyarıyor, 2030 yılına kadar 7 ve üzeri deprem riski olduğu konusunda ve bu oran yüzde 64. 6 Şubat depreminin yaraları henüz sarılamamışken her an gerçekleşebilecek ve tüm ülkeyi etkileyecek bir felaket ile burun burunayız. Geçtiğimiz gün Küçükçekmece’de yaşanan elim olay da deprem kenti İstanbul’da, deprem olmadan binaların çökmesi bize adeta yaşanacak felaketlerin fragmanı" dedi.

''DEPREME BİLE GEREK KALMADAN...''

"Deprem bile gerekmeden yıkılabilen binalar var" diyen İlgezdi, şöyle konuştu:

"İstanbul'da 2-3 bin binanın böyle olduğu tahmin ediliyor. Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası yurttaşlar binalarıyla ilgili tarama testleri yaptırdı, sonuçlar ise tüyler ürpertici. İncelenen bina sayısı 35 bin, ağır hasarlı bina sayısı 7 bin 378, yüksek riskli yapı 10 bin 1, yıkılabilecek konut sayısı ise 1.3 milyon. Deniz kumundan yapılmış, yapım aşamasında denetimden geçmeyen, kibrit çöpünden yapılmış evden daha dayanıksız milyonlarca ev. Evler yuva olsun, mezar değil."

"İSTANBUL DEPREME HAZIR DEĞİL..."

İlgezdi, İstanbul’un depreme hazır olmadığını belirterek, "İstanbul depreme hazır değil, AKP iktidarı hazırlık, denetim, önleyici bütüncül çalışmalar gibi kavramlardan uzak çünkü onların cebini dolduracak faaliyetler değil. Ülke olarak depreme hazır değiliz, deprem bilincimiz yok, deprem sonrası uygulanacak bir programımız bile yok, bunu 6 Şubat depreminde maalesef gördük. İstanbul’daki 600 bin riskli yapı stokunun yüzde doksanı yıllardır yenilenmedi, güçlendirilmesi gereken binalar güçlendirilemiyor bu ekonomik koşullarda insanımız karnını zor doyuruyor, iktidarımızın ise gözü kulağı kapalı. İstanbul’da 2001’de 512 olarak belirlenen acil çıkış yollarının çoğu otopark olarak kullanılmakta. Doğaya karşı, betonlaşmanın bedeli canlarımızı kaybederek ödememek için bir an önce harekete geçilmesi gerek" ifadesini kullandı.