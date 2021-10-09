CHP'li Girgin tarım alanlarının turizme tahsisini Meclis'e taşıdı

09 Ekim 2021 Cumartesi, 11:21

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Türkiye Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Dalaman Tarım İşletmesi'nin ekim yaptığı yerlerin, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na devredilmesini, Bakan Mehmet Ersoy’a sordu. Meclis Genel Kurulu’nda bu konuda bir konuşma da yapan Girgin, verdiği yazılı soru önergesinde, Takdir Komisyonu tarafından belirlenen kamulaştırma bedeline yapılan itirazı da gündeme getirdi.

TURİSTİK TESİSLERİN YAPILACAĞI YERLER ÖZENLE SEÇİLMELİDİR

Muğla’nın hem tarım hem turizm kenti olduğunu vurgulayan Girgin, turistik tesislerin yapılacağı yerlerin özenle seçilmesi gerektiğini, tarıma zarar verecek projelerden kaçınılması gerektiğini söyledi.

Girgin soru önergesinde şu bilgileri verdi:

“Muğla İli, Dalaman İlçesi, Kapıkargın Mahallesinde bulunan 152 ada 2 parsel numaralı 7.037.075,25 metre kare yüzölçümlü taşınmazın turizm amaçlı kullanılması düşünülen 4.998.378,82 metre karelik kısmına ilişkin olarak, bedeli Kültür ve Turizm Bakanlığı Bütçesinden karşılanmak üzere kıymet takdir komisyonlarınca kamulaştırma bedellerinin tespit edilerek raporun Kültür ve Turizm Bakanlığı’na iletilmesi istenilmiştir.

Bahsedilen alanın büyük çoğunluğunda buğday ekimi yapılmaktadır. Bunun yanı sıra pamuk, mısır, marul, karpuz, domates gibi tarla bitkileri de yetiştirilmektedir.

Takdir komisyonu, raporunda devredilecek alan için 1.959. 364.497,44 TL olarak değer biçerek ilgili bakanlığa göndermiş; ancak Kıymet Takdir Komisyonunca hazırlanan raporda belirlenen fiyatın yüksek olduğu gerekçesiyle raporun yeniden düzenlemesi talep edilmiştir.”

HALKIN, UZMANLARIN VE STK'LARIN GÖRÜŞÜ ALINDI MI?

Girgin’in Bakan Ersoy’un yanıtlaması istemiyle verdiği önergede şu sorular yer aldı:

1) Ege Bölgesi'nin en verimli tarım arazilerinden birine sahip olmasının yanı sıra, hayvancılık ve arıcılıkta da büyük başarı elde eden Türkiye Tarım işletmeleri Genel Müdürlüğü Dalaman Tarım İşletmesi'nin, ekim yaptığı yerlerin, Bakanlığınıza devri konusunda halkın, uzmanların ve STK'ların görüşü alınmış mıdır?

2) Söz konusu alanın Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından alınması durumunda nasıl değerlendirileceği konusunda herhangi bir proje bulunmakta mıdır?

3) Bu alan turizm amacıyla kullanılacak ise tahsis mi kiralama usulüyle mi turizmcilere devredilecektir?

4) Basit bir internet araştırmasıyla bile Takdir Komisyonu’nun belirlediği değerin yüksek olmadığı ortaya çıkıyor iken, yeniden rapor istenmesinin nedeni nedir?

5) Korunan alan niteliğindeki Kısmen taşkın sulu mutlak tigem arazilerinin hangi amaçla bedel tespitinin yapıldığının açıklanması gerekmektedir. Böyle bir açıklama yapılacak mıdır?

6) Önlemli doğa alanı sınırlarında olan ve uluslararası anlaşmalarla da korunan kaplumbağa yuvalama bölgesine kıyısı bulunan söz konusu parselde, kıyıya yönelik herhangi bir değerlendirme yapılmış mıdır?