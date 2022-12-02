CHP’li Girgin’den EYT çağrısı: 1999 yılının tamamını kapsasın

02 Aralık 2022 Cuma, 13:30

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, TBMM Genel Kurulu’nda 17 Ağustos 1999 yılındaki depremi nedeniyle sigortası geç yapıldığından dolayı yeni çıkacak emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasasını 1 günle kaçıran bir yurttaşın mektubunu okudu.

“EYT 1999’UN TAMAMINI KAPSAYACAK ŞEKİLDE GENİŞLETİLSİN!”

"Sadece EYT'ye değil depreme de takıldık" diyen bir vatandaşın mektubu okuduktan soran CHP’li Girgin, “Gölcük Depremi’nden 21 gün sonra çıkarılan 4447 sayılı kanun ile kadınlara 58 erkeklere 60 yaş şartı getirildi. Hemen ardından Düzce Depremi geldi. Emekçilerimizin hayatı ve ekonomik yaşam allak bullak oldu. Bu süreçlerde işe girenler sigorta girişlerini takip edemediler. Giriş kayıtlarının bir veri tabanında toplanmadığından dolayı birçok SSK evrakı yıkıntılar içinde kayboldu. Bu emekçilerimiz aslında EYT’de sadece güne değil depreme de takıldılar. Bu nedenle EYT düzenlemesinde kapsamın 31.12.1999’un tamamına genişletilmesi gerekmektedir” diye konuştu.

“KAPALI KAPILAR ARDINDA EYT DÜZENLEMESİ OLMAZ”

AKP’nin düzenleme çalışmalarını da eleşitiren Süleyman girdin “İktidarın kapalı kapılar ardında EYT hazırlıkları yaptığı bir dönemden geçiyoruz. Ancak emekçilerimizin sorunları titizlikle işletilen bir kapsayıcı süreç ile çözülebilir. Bütün mağduriyet yaşayan tarafların federasyonlarıyla, dernekleriyle, platformlarıyla, sendikalarıyla katkı sunabileceği bir süreç olmalıdır” ifadelerini kullandı.

Girgin’in okuduğu mektupta şu ifadeler yer aldı:

“17 Ağustos ve 12 Kasım deprem döneminde işe alımlar ertelendi. SSK girişlerimiz geç yapıldı veya ötelendi. İnsanlar yakınlarını ararken yasa çıktı. Doğal afet koşullarından dolayı sigorta girişlerini takip edemedik. Birçok SSK evrakı yıkıntılar içinde kayboldu.

Aramızda 1 gün ile EYT’yi ıskalayıp 15-17 yıl daha çalışmak zorunda kalacak arkadaşlarımız var. Tamamına yakınının primleri EYT şartlarında dolmuş durumda. 15 yıl daha çalışırlarsa prim günleri 15 binlerde olacak. 60 yaşına gelinceye kadar birçoğumuzun yaşlılıktan dolayı çalışabileceği iş dahi olmayacak. 17 Ağustos ve 12 Kasım depremlerinden dolayı maruz kaldığımız bu hak mağduriyetlerinin giderilmesini ve EYT kapsamının 1999’un tamamına genişletilmesini istiyoruz.”