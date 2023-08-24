CHP’li Karakoz: Yurt ve barınma sorununu çözemiyorlarsa gitsinler!

Yayınlanma: 24.08.2023 - 09:27

Güncelleme: 24.08.2023 - 09:28

CHP Aydın Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi Evrim Karakoz, İstanbul, Ankara ve İzmir’de üniversite kazanan fakat Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yerleşememiş üniversiteli öğrencilerin daire kiralama masrafları, depozito bedelleri ve abonelik ödemelerinin yanı sıra her ay ödemekle yükümlü olacakları kira, aidat, elektrik, su, doğalgaz ve internet faturalarını masaya yatırıldı.

Evrim Karakoz, “Özellikle büyükşehirlerde okuyacak üniversiteliler, şayet KYK yurtlarına yerleşememişlerse kalacak bir yerleri dahi yok demektir. Çocuklarını okutmak isteyen ailelerin ne özel yurt fiyatlarıyla ne ev kiralarıyla ne de faturalarla baş edebilmeleri mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİLER ÇADIRDA MI KALACAK

2022 yılında İstanbul’da 8 bin lira olan kiralık bir daire ortalama fiyatının 17 bin liraya, Ankara’da 6 binden 14 bin TL’ye, İzmir’de de 7 bin liradan 15 bin liraya kadar çıktığını aktaran CHP’li Karakoz; “Öğrenim kredileri ve burslar yetersiz. KYK yurtlarına yerleşemeyen, bütçesine göre kiralık ev bulamayan öğrenciler ne yapacak çadırda mı kalacak? Bu fiyatlara bakıldığında uygun kiralık daire bulmak zaten çok zor. Yeni ev tutan bir aile peşinat, depozito ve abonelikler için geçtiğimiz yıl 15 bin 960 lira harcama yaparken bu yıl 33 bin 919 lira harcama yapmak zorunda. Asgari ücretli, memur ve işçi aileleri bu paraları nasıl ödeyecek?” dedi.

ÖĞRENCİLER FATURA MI DÜŞÜNSÜN DERS Mİ ÇALIŞSIN

CHP Milletvekili Evrim Karakoz; “2022 yılında başka bir şehre kayıt yaptırmak için giden üniversiteli bir öğrenci gidiş-geliş otobüs biletini ortalama 540 liraya alırken bu yıl 980 liraya alıyor. Geçtiğimiz yıl ortalama 365 lira olan apartman aidatı bu yıl 585 lira, elektrik faturasına 301 lira ödeyen üniversiteliler bu yıl 353 lira ödüyor. Su faturasına 221 lira öderken bu yıl 316 lira ödeyecek. Yine geçtiğimiz yıl ısınma gideri ortalama 815 lirayken bu yıl en az 1.020 liraya çıkacağı birim fiyatlarından biliniyor. İnternet faturası 270 liraydı bu yıl 389 lira oldu. Öğrenciler geçtiğimiz yıl yakıt dahil ortalama 1.975 lira faturalara öderken bu yıl ortalama 2 bin 662 lira ödüyorlar. Ancak fatura işi sadece bununla da kalmıyor elektrik, su, internet ve doğalgaz abonelikleri için 2022 yılında ortalama 1.960 lira güvence bedeli ödenirken bu yıl ödenen güvence bedeli ortalama 3 bin 252 liradır. Öğrenciler anne babalarının faturaları nasıl ödeyeceğini mi düşünsün ders mi çalışsın” değerlendirmesini yaptı.

EV TUTAN ÜNİVERSİTELİNİN KİRA VE FATURASI 17 BİN 662 LİRA

Aylık kira giderinin en az 15 bin lira, çeşitli fatura giderlerinin en az 2 bin 662 lira olduğu düşünülürse hiçbir şey yiyip içmeden her ay mecburi giderlerin 17 bin 662 lira olduğunun altını çizen CHP’li Karakoz; “bu piyasa koşullarına göre bir aile, tek başına ne İstanbul’da ne Ankara’da ne de İzmir’de çocuğunu okutabilmek için ev kiralayamaz. Mecburen en az iki ya da üç aile bir araya gelerek ev kiralayacaklar. Aylık kira ve fatura masraflarını iki öğrenci pay etse kişi başı 8 bin 831 lira; üç kişi pay etse kişi başı 5 bin 887 lira ödeme yapmak zorunda kalıyorlar. Bu rakamlar bile çok yüksektir. AKP iktidarı üniversiteli öğrencilerin bu sorunu için bir politika geliştirecek mi yoksa her yıl olduğu gibi kafasını kuma gömüp bekleyecek mi? Bunu hep beraber göreceğiz” ifadelerini kullandı.