CHP’li Nalbantoğlu’ndan İYİ Partili Özlale’ye 'kimyasal' yanıtı: Otur sıfır!

Yayınlanma: 23.09.2023 - 10:28

Güncelleme: 23.09.2023 - 10:34

Katıldığı bir televizyon programında İzmir Körfezi’nde kokuyu gidermek için kimyasal madde kullanıldığı iddiasını ortaya atan İYİ Parti İzmir Adayı Ümit Özlale’ye CHP cephesinden yanıt geldi.

İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu, “Sayın Özlale, ilk günlerinde karavanalarına asparagas da ekledi. Bir akademisyen, bir bilim insanı olarak kimyasal önlemle, biyolojik önlemi ayırmasını beklerdik. Siyasi rant uğruna toplumda infial yaratacak yalan yanlış bilgiler paylaşıyor. Bu kendi açısından komik, kamuoyu açısından tehlikeli bir durum. Boş yapmanın ötesine iki günde geçti; AKP iktidarının İzmir temsilcilerini solladı. AKP bile bu kadarını yapmadı. Dün sormuştum denize olta atan insanların fotoğraflarını paylaşarak. Yanıt vermedi. Öyleyse buyursun, birlikte balık tutalım.” diye konuştu.

3’TE SIFIR YAPTI… “OTUR SIFIR!”

Özlale’nin körfez kokusunu kimyasal malzemeyle giderildiği; her gün bin 100 top çamurun körfeze döküldüğü ve denizde canlı kalmadığı yönündeki açıklamalarını; hayretle izlediklerini belirten CHP’li Nalbantoğlu şunları söyledi; “Önceki gaflarını saymıyorum bile. Sadece bu konudaki iddialarında üçte sıfır yaptı. ‘Otur sıfır!’ demek lazım. Ne kimyasal malzeme ne çamur ne de canlı kalmadı iddiası doğru. Bir siyasetçi, üstelik bilim adamıysa, hatırı sayılır bir akademisyense dayanakla, veriyle konuşur. Körfez temizliği için yapılan arıtma çalışmalarını, devreye sokulan fazları, çamur ikmal uygulamalarını görmezden gelip, ‘kimyasal çözüm’ gibi tehlikeli bir iddia ya cehaletin eseridir ya da gözünü karartanlar tarafından ortaya atılır. Olmayanın üstünden ‘varmış’ gibi siyaset yapmak böyle bir algı yaratır. Sayın Özlale; bir yola çıkmıştır ve İzmir’i yönetmeye adaydır. O halde önce İzmir’i bilmesi, yerel idarenin, rakibin ne yaptığını yapmadığını doğru öğrenmesi gerekir ki her söylediği kurusıkı olmasın!”

“FELAKET TELLALLIĞI OY GETİRMEZ”

İyi Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümit Özlale’nin, belediye çalışanlarına yönelik işten çıkarma çıkışını hatırlatan Nalbantoğlu; kendisinin kifayetsiz bir başlangıç yaptığını söyleyerek; karavanalarına asparagas eklemeye başladıklarını belirtti. CHP İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu; “ Evet… Özellikle yaz aylarında ve eğimin düşük olduğu kanalizasyon şebekelerinde pH seviyesini yükseltmek ve bakterilerin ürettiği çürük yumurta kokusunun önüne geçmek için biyolojik solüsyonlar kullanılıyor.Ama kimyasal değil! TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi ile birlikte toplamda 54 istasyondan örnekler alınıyor ve fiziksel, kimyasal, biyolojik parametrelere göre inceleniyor. Döküyorlar dediği çamur, her gün Manisa’ya götürülüyor. Körfez’de canlı kalmadı, diyor kendileri. Keşke; Yaşayan Körfez Su altı Fotoğraf Sergisi’ne katılsaydı. Keşke, Güzelbahçe’de mavi bayrağımız olduğunu bilseydi. Sayın Özlale’nin yaptığı felaket tellallığıdır, popülist siyasettir, ayakları yere basmayan bir stratejidir. Ve bu oy getirmez. Hele bunu kaba saba açıklamalarla, dedikodu gibi, dayanaksız ve asılsız bilgilerle yapıyorsanız; hele insanları galeyana getirmeyi göze alıp, bunu mubah görüyorsanız; kısa zamanda kendiniz enkaza dönüşürsünüz. ” şeklinde konuştu.

“YA BİRLİKTE GİDELİM YA DA TEBDİLİ KIYAFETLE TUR ATSIN”

Özlale’ye hem bir bilim insanı hem de yıllardır aynı masada siyaset yaptıkları bir isim olarak brifinge ve balık tutmaya davet eden Nalbantoğlu; sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafları ve ‘Bunlar burada ne yapıyor olabilir?’ diye sorduğunu hatırlattı.

Rıfat Nalbantoğlu; konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı; “ Hangi sıfatıyla olursa olsun ki yakışan buydu; bilgi almak isteseydi verirdik. Ayrıca dün sahil boyunca balık tutan insanların fotoğraflarını paylaşıp ne yapıyor olabileceklerini sorduk. Ancak, yanıt alamadık. Madem öyle; buyursunlar, Üçkuyular’dan limana kadar sabahın erken saatlerinden gece yarılarına kadar balık tutan İzmirlilere katılalım, birlikte olta sallayalım. Yok eğer, birlikte yapmak istemezse; tek başına sessiz sedasız, tebdili kıyafetle bir tur atsın körfeze olta atan hemşerilerimizin yanına. Birkaç alanında uzman akademisyeni arasın çaktırmadan ve körfez kokusunun hikâyesini, denizde hayat belirtisi olup olmadığını sorsun.”

“Önce arıtma tesislerimizi, istasyonlarımızı birlikte gezelim.” diyen Nalbantoğlu açıklamasını, “Bürokrat ve uzman arkadaşlar önce kendisine brifing versin. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yılların sorunu olan koku sorununu çözmek için hayata geçirdiği projeleri görsün, nasıl canhıraş çalıştığını ve kökünü kazımaya yaklaştığını görsün. Yani, doğru bilgiye ulaşmasını sağlayalım. Bunu ivedilikle yapalım, yapalım ki; bu dayanaksız çıkışlarını frenlesin. Toplum açısından tehdit içeren tehlikeli söylemlerini önceden tartsın, ölçsün, biçsin” İfadeleriyle sonlandırdı.