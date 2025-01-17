CHP’li Özcan’dan Göcek Tüneli’ne yapılan zamma tepki

Yayınlanma: 17.01.2025 - 09:53

Güncelleme: 17.01.2025 - 09:53

CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, yap işlet devret modeli ile yapılan Göcek Tüneli’ne yapılan zamlara tepki gösterdi. 2024 yılının başlarında birinci sınıf araçlar için 15 TL olan geçiş ücreti, 7 Ocak 2024’te yapılan zamla 25 TL’ye, 15 Mayıs 2024’te ise 35 TL’ye çıkmıştı. Yıl sonunda 41 TL’ye ulaşan ücret, yeni yılın başında bir kez daha zamlanarak 60 TL oldu.

Konu hakkında soru önergesi de verdiğini hatırlatan Özcan, yurttaşların eylemlerde “Zam Zulüm İşkence İşte AKP” sloganını hatırlatarak, “Her zam bir zulme, bir işkenceye dönüşmüş durumda. Göcek Tüneli’ne 2024 başından beri 4. kez zam yapıldı. Bu zamla beraber otomobiller için tünel geçiş ücreti 41 liradan 60 liraya yükseldi. Bu kadar kısa olup bu kadar pahalı olan başka bir tünel yok” diye konuştu.

“YAP İŞLET DEVRET VURGUNU”

“Göcek Tüneli aynı zamanda Yap İşlet Devret Modeli olarak bildiğimiz modelin neden bir vurgun mekanizması olduğunu da gösteriyor” diye devan eden Gizem Özcan “2006 yılında açılan tünel Yap İşlet Devret olarak şirket tarafından yapılmıştı. Daha sonra ikinci tünel de devlet tarafından yapıldı ama şirkete devredildi. Neden? Bir değişiklik olmazsa, 2025 sonuna kadar da şirkette kalacak. Madem devlet tarafından yapılabiliyor bu tünel, Yap İşlet Devret’e ne gerek vardı? Bütün bu tablo asıl hedefin hizmet değil vurgun olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.