CHP’li Özgür Özel’den Mansur Yavaş açıklaması

08 Nisan 2022 Cuma, 20:51

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ geçen günlerde benim Cumhurbaşkanı adayım Mansur Yavaş diyerek, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayına ilişkin yeni bir tartışma başlatmıştı.

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Cumhuriyet TV’nin Z Raporu programında Çağrı Develioğlu’nun sorularını yanıtladı.

"İKTİDAR MEDYASININ KÖPÜRTMEYE ÇALIŞTI"

Ümit Özdağ’ın Mansur Yavaş çıkışına dair açıklama yapan CHP’li Özgür Özel, ‘’Mansur Yavaş partimizin gurur duyduğu çok başarılı bir belediye başkanıdır. Kendileri de bir açıklama yaptılar bu konuyla ilgili. İktidar medyasının köpürtmeye çalıştığı beyhude bir polemiktir. Bizim adayımız ittifak partilerinin tam mutabakatıyla kazanması garanti olacak bir aday olacak’’ dedi.

15 TEMMUZ HATIRLATMASI

CHP Grup Başkanvekili Özel, aynı zamanda 15 Temmuz’da darbeye dair üretilen bir yalanı da açıkladı. Özel, "Ben darbeye karşı Meclis'te direnişe ilk çağrıyı yapan, kapalı Meclis'in açılmasını savunup açtıran kişiyim. Bana 'Sen darbe çağrısı yaptın' dediler" şeklinde konuştu.

SOYLU AÇIKLAMASI

CHP’li Vekil, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar hakkında da ses getirecek açıklamalarda bulundu. Özel, "Bana 500 bin lira dava açmıştı. Meclis'te söylediklerimden değil, geçmişte söylediğim bir sözü uyanıklık yapıp koymuşlar" ifadelerini kullandı.