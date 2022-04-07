Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Traktör" polemiğine yanıt verdi
.Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Traktör" polemiğine ilişkin Cumhuriyet TV'ye yaptığı açıklamada "Bir reklam, bir kampanya sloganı olarak da, 'CHP'den her çiftçiye bedava traktör...' tıklayınca zaten görüyorsun nasıl olduğunu. Ki gerçekten de Özlem başkanımız Aydın'da bu dediklerimizin hepsini yapıyor, yapmasa yapıyor diyemezsin" dedi.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e katıldığı canlı yayında, üç yıl önce sosyal medyadan paylaştıkları "İnanamayacaksınız ama CHP'den her çiftçiye bedava traktör" vaadi soruldu. Özel, bunun vatandaşların CHP'li bir belediye seçmeleri için yaptıkları reklamın bir parçası olduğunu belirtip "Çarpıcı olsun diye de öyle yazdık" demişti.
"'NEDEN DAĞITMIYORSUNUZ?' ŞEKLİNDE ÇARPITMIŞLAR"
Özel, ifadeleri iktidar medyası tarafından çarpıtılmasının ardından ‘traktör’ polemiğine Cumhuriyet TV'de katıldığı programda yanıt verdi.
"'Oyunu CHP'ye veren kişi 5 yılın sonunda traktörünü yenileyecek kadar gelir elde ederken, Denizli'de AKP'ye oy vermiş çiftçinin böyle bir imkanı yok' diyor" diyen Özel, "Tabi videoyu da izlettirmek önemli. Bir reklam, bir kampanya sloganı olarak da, 'CHP'den her çiftçiye bedava traktör...' tıklayınca zaten görüyorsun nasıl olduğunu. Ki gerçekten de Özlem başkanımız Aydın'da bu dediklerimizin hepsini yapıyor, yapmasa yapıyor diyemezsin. Aydınlılar 'yapmıyor' der. Hatta onu bırakın, şimdi bedava et dağıtıyor, satın almak isteyene de çok ucuz et satıyorlar. Böyle işleri var. Bu filmi de, 'Efendim siz üç sene önce traktör vadettiniz, neden dağıtmıyorsunuz?' şeklinde çarpıtmışlar" ifadelerini kullandı.
AKAR AÇIKLAMASI
Özel, CHP’nin iktidara gelmesi halinde atılacak ilk adımlar, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile infial yaratan tartışması, AKP vekillerinin verdiği kanun teklifi ile ‘Beşli Çete’ ifadesinin yasaklanması hakkında da konuştu.
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