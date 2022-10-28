CHP’li Polat: Gevşeme var, gözümüz üzerlerinde!

28 Ekim 2022 Cuma, 14:57

CHP İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Mahir Polat, Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerine Genel Kurul’da konuştu.

“GURBETÇİLERİMİZE ZULÜM YAŞATIYORDU”

Düzenleme ile Gümrük Kanununun usulsüzlüklere ilişkin cezalar bölümünde değişiklik yapıldığını belirten Polat, “Gurbetçilerimizin yaşadığı büyük bir sorun ortadan kalkacak. Gurbetçilerimiz arabalarıyla tatile ya da gezmeye geldiklerinde, ülkeden arabasız çıkmaları durumunda, prosedürde yanlışlık yapmışlarsa arabalarını aldıkları fiyat kadar bir ceza uygulanıyordu. Bu cezanın daha adil bir seviyeye çekilmesi kanımızca iyidir, gecikmiştir, bir an evvel hayata geçirilmelidir” diye konuştu.

“DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 268,1 ARTTI”

Dış ticaret açığına da değinen Polat, “Hem Gümrük Kanunu hem Kaçakçılık Kanunu dış ticaretle uğraşan herkes için temel yasalardır. Bu yasalar devri iktidarınızda torba kanunlarla birlikte ve genelgeler, ek kararlarla birlikte yamalı bohçanın ötesine geçmiş durumda. Bugünün şartlarına uygun, çağdaş anlamda bir yasa yapma zorunluluğu dış ticaret için gelmiştir, zamanı geçiyor; devri iktidarınızda bunu yapamadınız, biz yapacağız. Dış ticaret demişken TÜİK'in bile saklayamadığı birtakım gerçeklerden bahsetmek istiyorum. Dış ticaret açığı eylül ayında yüzde 268,1 artarak ihracatın ithalatı karşılama oranı çok dip seviyelere varmıştır. Bu anlayışla ihracat yapamayacağınızı, büyütemeyeceğinizi ve ülkede de bir kalkınmayı, refahı gerçekleştiremeyeceğinizi defalarca anlattık burada. Yine söylüyorum; dış ticaretimizde, ihracatımızda ileri teknoloji ürünlerinin, işlenmiş tarım ürünlerinin yerinin artırılması şart” ifadelerini kullandı.

“BİZDEKİ KAFA BAŞKA”

İktidarın ithalatın artmasının gerekçesi olarak dünyada artan enerji maliyetleri ve enerji ihtiyacını göstermesini de eleştiren Polat, “İthalat verilerine baktığımızda enerji ithalatının genel ithalat içerisinde çok fazla yer kapladığını görüyoruz. Biz ısrarla söylüyoruz, bunu öngördük; ‘Yenilenebilir enerjiye yatırım yapın, hem karbon salınımını azaltalım hem de dışarıya gitmesi gereken para cebimizde kalsın’ dedik maalesef siz bunu yapmak yerine daha da zorlaştırdınız. Mesela Etiyopya ne yaptı? Yenilebilir enerjiyle yani elektrikle çalışan otomobillerde vergileri tamamen sıfırladı, tam da bizim söylediğimiz gerekçelerle sıfırladı; aynı tarihte biz ne yaptık? Yüzde 60'a varan ÖTV getirdik. Maalesef bizdeki kafa Etiyopya'daki kafayla aynı değil” diye ifade etti.

"İHRACATI KISARAK İÇ PİYASADAKİ DARLIĞI AŞAMAZSINIZ"

Türkiye’nin tarım ülkesiyken bugün tarım ürünlerini ithal eden ülke hâline geldiğini vurgulayan Polat, “Biz ısrarla işlenmiş tarım ürünlerimizin dünya pazarında yer alması gerektiğini vurguladık. Baştan sübvanse edilmesi gerektiğini, tarımın desteklenmesi gerektiğini söyledik, ihracatımızın da önemli kalemlerinden bir tanesi tarım ürünleri dedik fakat sizler bizi anlamaktan uzak durdunuz, tarımı kısırlaştırdınız. İç piyasadaki darlığı, ihracatı kısarak gidermeye çalışıyorsunuz; bu, düzgün bir mantık değildir. Ben 9'uncu ayın 7'sinde saat 10’da bir ‘tweet’ attım, dedim ki; "Domates salçası ve konservesi ihracatına bir kayıt mı getiriyorsunuz, bir kısıtlama mı getiriyorsunuz?" Üç saat sonra Ticaret Bakanlığı "tweet"le beni yalanladı, "Hayır, böyle bir şey yok." dedi. Bu hafta başında yaşadığımız bu; Domates salçası ihracatına kayıt getirdiniz, kota getirdiniz; bu da düzgün bir ihracat yönetiminizin olmadığını gösteriyor. İşlenmiş tarım ürünlerinin ihracatımızdaki payına bakarsanız, devri iktidarınızda gittikçe düştüğünü göz önüne alırsanız bizim kırsalımıza çok büyük ihanet ettiğinizi görürsünüz” diye konuştu.

“GEVŞEME VAR”

Konuşmasının son bölümüne “bir mesaj vermek isterim” diye başlayan Polat, “Geleceğimizin teminatı çocuklarımız çocukluk çağından başlarlar oyuncakla oynamaya; bunların bir kısmı eğlence, bir kısmı eğitim amaçlıdır. Oyuncak ithalatı sırasında dış ticarette standardizasyon gereği kanserojen madde içerikleri araştırılır, bununla ilgili belgeler takip edilir; bu işlemi dış ticarette standardizasyon kurumu yapar. Bir gevşeme var, gözümüz üzerlerinde!” diyerek sözlerini tamamladı.