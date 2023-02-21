CHP’li Purçu: Çadırsız kalan halk kamyon kasalarında yaşam savaşı veriyor

Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 15:12

Güncelleme: 21 Şubat 2023 - 15:12

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu depremin 16. gününde CHP Genel Başkan Yardımcısı Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya ve Gölbaşı İlçe Başkanımız Emine Köseler ile birlikte Adıyaman Gölbaşı ilçesinde incelemelerine devam etti.

“16. GÜNDE EKMEK YOK, SU YOK, ÇADIR YOK”

Bölgede yürek burkan manzaraları gördüklerini dile getiren Özcan Purçu; yaşananların kader değil; keder olduğunu belirterek, “Adıyaman Gölbaşında hayatlar durmuş; insanlar kaderine terk edilmiş. Aileler çadırsız, aileler aç, susuz.. Buldukları kamyon kasasını kendilerine ev yapmış; çoluk çocuk, bebek demeden aileler toplanıp kamyon kasalarında var olma savaşında.. Buraya ekmek bile 2-3 günde bir geliyor. Gölbaşı Balkar beldesinde 360 hane varken; şu an hepsi yerle bir olmuş. Buradan vatandaş hükümete sesleniyor: Sesim geliyor mu? Pandemi de maskede sınıfta kalan iktidar; depremin 16. Gününde bile ne yazık ki ekmek bile dağıtamıyor” diye konuştu.

CHP’li Purçu; yardım yapılırken asla parti ayrımı; eş- dost ; bizden- sizden ayrımı yapılmadan yardımların dağıtılması gerektiğine vurgu yaparken; bu bölgede yaşayanların feryadını duyurmaya çalıştığını anlattı.

MEB, YAŞAM MERKEZİNİ FAY HATTININ GÖBEĞİNE YAPMIŞ

CHP’li Purçu bölgede eğitimden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya ile inceleme yaparken; eskiden MEB tarafından okul olarak kullanılan daha sonra Tecirli Köy Yaşam Merkezine dönüştürülen binanın da tam fay hattı üzerinde yaptıklarını tespit etti. CHP’li Purçu ve Kaya fay hattı üzerinde kurulan yaşam merkezinin nasıl yerle bir olduğunu gözler önüne sererek; bir kamu kurumunun nasıl denetimsiz, incelemesiz tam da fay hattı üzerine yapılabildiğini sordu.

Purçu konuya ilişkin; “Okul olsaydı onlarca çocuğa mezar olacak ‘yaşam merkezi’nin fay hattı üzerine kurularak yurttaşlara ölüm merkezi yaratıldı” diyerek sitem etti.