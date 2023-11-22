CHP’li Şenol’dan Soyer’e destek: Fesliler ile Atatürkçüler arasında bir kavga

Yayınlanma: 22.11.2023 - 17:15

Güncelleme: 22.11.2023 - 17:15

İçişleri Bakanlığı’nın Osmanlı Devleti'ne ve son padişahı Vahdettin’e hakaret ettiği gerekçesiyle İzmir Büyükşehir Belediyesi(İZBB) Başkanı Tunç Soyer, hakkında soruşturma başlatmasına tepkiler sürüyor. CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Soyer’e destek için ziyaret etti.

“BU SÖZLE BİZİM SÖZLERİMİZ, DAVA AÇABİLİRLER”

Ziyaret öncesi konuşan Aslanoğlu, Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün yazdığı Nutuk’un ilk satırlarını okuyarak, “Tunç başkan nutkun ilgili bölümünü okumuştur. Bu okuduğu bölümden bunların itiraz ettiği hangi kısımdır. Padişah Vahdettin’in ülkeden kaçtığına mi itiraz ediyorlar yoksa kaçmadığını mı iddia ediyorlar. Yoksa o zamanki hükümetin başında olan Damat Ferit Paşa’nın Ata’nın deyimiylr ‘aciz, haysiyetsiz ve korkak’ olmadığını mı iddia ediyorlar. Bizler 100 yıldır olduğu gibi Atatürk’ün bize emanet etiği Nutku’na ve ülkenin geleceği için her şeye sahip çıkıyor. Bu soruşturma İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ya Tunç başkana yapılmış bir soruşturma değil. Bir yıl önce de denediler bunu. Bizler Atatürk’ün düşüncelerine Mustafa Kemal Atatürk’e onun bize bıraktığı her şeye sahip çıkacağız. Bu sözler bizim sözlerimizdir. Bize de dava açabilirler” diye konuştu.

“TUNÇ SOYER YALNIZ DEĞİLDİR”

Bunun bir hesaplaşma olduğunun altını çizen CHP’li Aslanoğlu, “Bunun Vahdettin üzerinden bir hesaplaşma olduğunun farkındayız. Onların fesli hocalarının emrettiklerini bugün gerçekleştirmeye çalıştıklarının farkındayız. Bu verdikleri kavga fesliler ile Atatürkçü düşüneler arasında, çağdaş medeniyeti savunanlar arasında bir kavgadır. Bizim yolumuz da tavrımız da duruşumuzda CHP olarak CHP’li her bir üye olarak bellidir. Tunç Soyer yalnız değildir, bu yolu da asla yalnız yürümeyecektir. Bizler partili yoldaşları çağdaşlıktan yana olan Atatürkçü düşünceden yana olan her birimiz sonuna kadar yanındayız” ifadelerini kullandı.

SOYER: ATARTÜRK İLE HESAPLAŞMAYA KALKIYORLAR

Tunç Soyer de konuşmanın üzerinden bir yıl geçtiğini hatırlatarak, “o günle ilgili soruşturma açılması bir akıl tutulması, kabul edilemez bir şey. Burada sorgulanan hesaplaşmak istenen Mustafa Kemal Atatürk ve nutku. Nutuk’u sorguluyorlar, Atatürk’ün söyledikleri sorgulanıyor. Bırakın 100 yıl geriye gitmeyi, biz önümüzdeki 100 yıl nasıl taşıyacağız bu cumhuriyeti bunun hesabını yaparken adeta bizi 100 yıl önceki o hesaplaşmaya geri götürüp üstelik o hesaplaşmayı bu kez Atatürk’ün yanında değil onun idam fermanını veren onu suikastlar tertipleyen saltanatın yanında durarak Mustafa Kemal Atartürk ile hesaplaşmaya kalkıyorlar. Bunu asla kabul etmiyoruz. Biz 100 yıl boyunca Atatürk’ün bize yaşattığı barışın, refahın hepsinin farkındayız ve buna sonuna kadar sahip çıkacağız. Bu ülkenin güzel insanları asla buna izin vermeyecekler” dedi.