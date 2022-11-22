CHP’li Serter bitmeyen Ankara-İzmir Hızlı Tren hattını sordu

22 Kasım 2022 Salı, 16:03

İzmir Milletvekili Bedri Serter, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yapılan 2023 bütçe görüşmelerine katılarak 2007’den beri yılan hikayesine dönen Ankara-İzmir hızlı tren hattı projesine dair Bakan Karaismailoğlu’na sorular yöneltti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın gerçekleştirdiğini söylediği projelerin halkın nezdinde hiçbir samimiyeti olmadığını söyleyen Serter, “Elektronik Kamu Alımları Platformu’ndan kaçırdığınız ve halktan topladığınız vergilerle gerçekleştirmekte olduğunuz 9 büyük ihalenin bilgileri iyi ki var dediğimiz Sayıştay sayesinde ortaya çıkmaktadır. Bu projelerden biri de 15 yıldır gerçekleştiremediğiniz üzerine de dış finansmanla ancak başlatabildiğiniz İzmir-Ankara hızlı tren hattıdır” diye konuştu.

“HALKI ALDATIYORSUNUZ”

Serter, konuşmasında Bakan Karaismailoğlu’nun bütçe sunumunda verdiği bilgileri de eleştirerek, “Ben, Ankara-İzmir güzergâhında, ayda en az 1-2 sefer aracımla giden gelen milletvekillerinden biriyim. Geçen sene yüzde 47 ilerleme sağladık dediğiniz projeyle ilgili bu sene sunumunuzda yüzde 54.6 fiziki ilerleme sağlandı dediniz. Ama bütün bu verdiğiniz rakamlara bakarak size açık ve net şunu söylemek istiyorum. Kim size bu rakamları veriyorsa, yalan yanlış rakamlar veriyor Sayın Bakan. Ve siz bu rakamları kullanarak hem bizi aldatmış oluyorsunuz hem de halkı” diye konuştu.

USULSÜZLÜK SORUSU

Serter, Ankara-İzmir hızlı tren hattı projesinde “usulsüzlük” yapıldığı gerekçesiyle KMB firmasınca açılan davadan da söz ederek, Bakan Karaismailoğlu’na, ”Bu ihalede “usulsüzlük” yapıldığı iddiasıyla dava açan KMB firmasının başvurusunun üzerini örtmek için tek adam gücünü kullandınız ve bu başvurunun önünü yargı yoluyla kestiniz. Bu projede, bunca hukuka aykırılık söz konusu olmuşken, bu kadar soru işaretleri varken, nasıl oldu da önce İdare mahkemesi, bu projenin “istisna kapsamına alınabilecek” bir proje olduğuna karar verdi? Sonrasında da nasıl oldu da Danıştay’dan projeye “izin” çıktı?” diye sordu.

“İKTİDAR, ŞİRKETLERİN EK MALİYETLERİNE DE BOYUN EĞİYOR”

Bedri Serter, 2020’de pazarlık usulüyle ihalenin verildiği ERG firmasının ek para talep edip etmediğini sorarak şu ifadeleri kullandı: Halen ihaleyi elinde tutan ERG şirketi, bu ihalenin maliyetinin Avro olarak hesaplandığı bilinirken, kitapçığınızda da mevcut olan ve belirtilen bedel 2.162.600.000 Avro olmasına rağmen, nasıl oluyor da kur dalgalanmasını gerekçe gösterip 1,5 milyar dolarlık ek bütçe talep etmektedir? Bu talebi, hepimiz haber kanallarından gördük, izledik, bu bilgiyi doğruluyor musunuz Sayın Bakan?”