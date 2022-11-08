CHP'li Serter: Esnafın artık eli de yüreği de AKP’den çok uzak

08 Kasım 2022 Salı, 09:20

CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda pandemi ile birlikte daha da ağırlaşan esnafın içler acısı halinin hesabını sordu. Ticaret Bakanlığı Bütçesi’nin konuşulduğu komisyonda 2.5 milyon esnafın bakanlağa bağlı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü’nün içine sıkıştırılarak sorunlarının çözülmesinin mümkün olmadığını belirten Serter, Esnafa ayrı bir Bakanlık kurarak esnafların sorunlarını çözeceklerini söyledi.

"HER AY 7500 ESNAF KEPENK İNDİRDİ”

Esnafın AK Parti iktidarının alnına kara bir leke olarak yazılan “40 yıl size vergi ödedim, 40 gün bana bakamadınız” cümlesi ile esnafa bakış açısının ortaya çıktığını dile getiren Serter, “Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu verilerine göre, 2022 yılının ilk 8 ayında 60 bin esnaf kepenk kapatmış. İşte sahipsizliğin sonucu! Kaldı ki bu rakam, Covid dönemine göre yüzde 20 artış göstermiş. Her ay ortalama 7500 esnaf kepenk indirmiş ve bunun karşılığında 25 bin kişinin ekmeğini elinden almışsınız. Bir ülkenin hafızası olan esnafların göz göre göre yok olmasını seyrediyorsunuz. Hala bugün burada, verdiğiniz faizsiz kredilerden söz ediyorsunuz. Siz, esnafa ne kadar düşük faizlerle kredi verirseniz verin, esnaf kredi kullanmak istemez. Onlar kendi öz sermayeleriyle kendi yağlarıyla kavrulmayı Ahilik kültüründen aldıkları bir terbiye çerçevesinde öğrenmişlerdir ve öyle de uygularlar” diye konuştu.

“ESNAFIN SERMAYESİ ERİDİ, EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA TALİM EDİYOR”

Uygulanan yanlış ekonomi politikaları ile patlayan enflasyon yüzünden esnafın rafında olan 100 TL’Lik sermayesinin bugün 20 TL’ye düştüğünü, esnafın varlıklarının beşte dördünün tüketildiğini vurgulayan Serter, “Gönlünüz razı mı bu duruma? Siz, aramızdan çıkan bir Milletvekili olarak şimdi Bakansınız. Ben bu konularda ne kadar hassas olduğunuzu da bilerek sizi acıtsın diye bu cümleleri kuruyorum. Esnaflar, faizsiz “borç” değil senelerdir iktidarınız tarafından çözülmeyen sorunlarına çözüm bekliyor. Bunların başında da Bağ-kurlu esnaf ve sanatkarların prim ödemesi konusu geliyor. Bağkur emeklisi olan esnaflarımız, Bağ-Kur primlerini zamanında en üst düzeyden ödemiş olmalarına rağmen günü geldiğinde en düşük emekli maaşıyla cezalandırılıyor, o paraya muhtaç hale getiriliyor. Esnaflarımız, prim yüklerinin azaltılmasını ve prim gün sayılarında halen devam etmekte olan eşitsizliklerin de giderilmesini istiyor. Kefilsiz, borçsuz hiçbir krediye ulaşamayan esnafın sorunlarını masa başında oturan sizler değil sokaklarda onların kahvehanelerinde birlikte onlarla çay kahve içen bir Milletvekili olarak ben görüyorum. AKP iktidara gelirken çay-peynir-simit hesabıyla geldi. Son düzlükte ise, bu enflasyonla, insanları çaya, peynire ve simide ulaşamayacak muhtaçlıkta bıraktınız. Artık esnafımız dükkanına gelirken, elinde dedem usülü sefer tasları var. İçinde de bir tarhana çorbası ve bir ekmek var. Biliyorum bunlar artık size çok uzak... Şunu bilin, esnafın da artık eli de yüreği de AKP’den çok uzak.” ifadelerini kullandı.