CHP'li Serter: İktidar, ülkedeki kurumları ve kuralları yok etti!

Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 10:09

Güncelleme: 30 Ocak 2023 - 10:09

CHP İzmir Milletvekili ve Ekonomi Masası Üyesi Bedri Serter İktidarın seçim yatırımlarına tepki gösterdi. TBMM Genel Kurulu’nda, Odalar ve Borsalar Kanunu üzerine söz alan CHP’li Serter; iktidarın, seçime gidilen süreçte panikle birçok kanunu Meclis’e getirdiğini ancak halkın yararına olacak tüm adımların CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından önerilen adımlar, uygulamalar olduğunun altını çizdi. Serter, “Geç de olsa adım attığınız ama sizin tarafınızdan bakınca tamamen seçim yatırımı olduğu bilinen bu kanunlarla, bu uygulamalarla halkımızın oyunu etkileyebileceğinizi düşünüyorsunuz. Ama yanılıyorsunuz, sokaklarda, halkımızın itirazları yankılanıyor” diye konuştu.

İKTİDARDAN KURUMLARA MÜDAHALE

Söz konusu kanun teklifiyle, iktidarın, bugüne kadar pek çok kurum ve yapı için uygulamaya çalıştığı “böl-parçala-yönet” politikasını bu kez Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu için uygulamaya çalıştığını söyleyen Serter, “İki yılı geçkin bir süre oldu, önce Barolarla uğraştınız. Böl-parçala-yönet sistemini Barolara dayatmaya çalıştınız. Ama bilinçli, kendi haklarını savunan, adalete ve demokrasiye inanan bir mesleğin mensupları olan avukatların oluşturduğu Barolar Birliği’nde böl-parçala-yönet sistemini kurmakta başarısız oldunuz! Bu kanunla sıra,TESK’e geldi. İki yıl önce, barolarda yaşanan senaryoyu şimdi TESK’e bağlı kuruluşlar için sahneye koymaya, TESK’i de ufalaya ufalaya küçültmeye çalıştınız ama yine çetin cevizle karşılaştınız. TESK’i oluşturan ve sayıları 2,5 milyondan fazla olan esnafların, halkın ve ekonominin can damarları olduğunu unuttunuz. Bu kurum da tek adam rejiminin boğazında düğümlendi”ifadelerini kullandı.

“HALK ARTIK İKTİDARA GÜVENMİYOR”

İktidara seslenen Bedri Serter, “Ama siz, şu 20 yıllık iktidarınızda Türkiye Cumhuriyeti’nin sahip olduğu bütün imkânları ters yüz, bütün kurumları ve kuralları ise yerle bir ettiniz. Bu davranışlarınızı halkımız yakından takip ediyor ve gözlemliyor. Artık size, ne güven duyuyor, ne de arkanızda duruyor. Çok büyük bir sessiz çoğunluk bir an evvel sandık gelsin diye bekliyor” dedi.

“GENEL BAŞKANIMIZIN ESNAF İLE İLGİLİ ÖNERİLERİNİ DUYMUYORLAR”

CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, TESK’in yapısına dair maddeleri de barındıran Odalar ve Borsalar Kanunu ile ilgili Genel Kurulda konuşurken, Ekim 2020’de, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından esnafların soruna dair açıklanan çözüm paketini ve maddelerini hatırlattı ve “Partimizin esnafların sorunlarına dair çözüm önerilerimizi açıklamamızın üzerinden 2 yıl 4 ay geçtikten sonra ve seçime 4 ay kala iktidar birtakım adımları atmanın telaşında olsa da, biz, bugüne kadar,yüz binlerce esnaf kardeşimizin kepenklerini kapatmak zorunda kaldığını, evlerinde bir topan ekmeğe muhtaç kaldıklarını veya gündelik işlerde yevmiye hesabıyla çalışmak zorunda kaldıklarını biliyoruz” dedi.

“ESNAFLARIMIZ EYT’DEKİ ADALETSİZLİK VE EŞİTSİZLİKLERİN GİDERİLMESİNİ BEKLİYOR”

CHP’li Serter, TBMM Genel Kurulu’ndaki konuşmasında, “İktidarın, 2,5 yıl sonra bugün getirdiği aflar, muafiyetler, vatandaşlarımızın maddi ve manevi kayıplarını geri getirmiyor. Son getirdiğiniz EYT bile adaletsiz. İşçiler 5000 gün ile esnaflar 9000 gün ile emekli olabiliyor.Bugün, artık, itirazlarını yüksek sesle dile getiren esnaflar, ne diyor biliyor musunuz? Hesap günü yaklaştı, elimize düştünüz” şeklinde konuştu.

“DEVLETE BORÇLARINI ZAMANINDA ÖDEYENLER YÜZDE 25 İNDİRİM BEKLİYOR”

Serter, iktidarın son olarak gündeme getirdiği vergi aflarını TBMM Genel Kurulu’nda değerlendirdi ve “Yine yeniden getirdiğiniz ve seçim yatırımı olmaktan öteye gitmeyen afların yarattığı mağduriyetin sonucu olarak, borçlarını zamanında ve kuruşu kuruşuna devlete ödeyen iş dünyasının büyük bir kesimi ‘Peki ben ne yapacağım?’ diye soruyor. ‘izler, ödemelerimizi yapmakla kaldık ve cezalandırılıyoruz. 2022 ve 2023’e dair çıkarılacak olan tüm vergi, resim, harç ve devlete ödenecek diğer tüm borçlarla ilgili yüzde 25 indirim hakkımızdır ve bunu istiyoruz’ diyorlar. Ticaret dünyasının bu sesini duyun” dedi.