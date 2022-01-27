CHP’li Sibel Özdemir, otizmli çocukların eğitim sorunlarına dikkat çekti
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıkladığı E-okul yönetim bilgi sistemine dair veriler, Türkiye’de otizmli çocukların yüzde 92’sinin eğitime ulaşamadığını ortaya çıkardı.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir’in soru önergesine verdiği yanıtta, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) E-okul yönetim bilgi sistemine kayıtlı 41 bin 854 otizmli çocuk olduğunu açıkladı. Bu sayıya göre, Türkiye’de otizmli çocukların yüzde 92’sinin eğitime ulaşamadığını belirten Özdemir, “0-19 yaş grubunda eğitim bekleyen çocuk sayısının yaklaşık 500 bin olduğu tahmin ediliyor. Bu tablo, ‘458 bin otizmli çocuk evde ne yapıyor? Ailelerinin durumu nedir?’ diye merak dahi edilmediğini gösteriyor” dedi.
DİKKATE ALINMADI
Özel eğitim sınıfı sayılarının da yetersiz olduğuna dikkat çeken Özdemir, şunları kaydetti: “Otizmli çocuklara haftada sadece iki saat eğitim veriliyor. Avrupa’da aynı eğitim 40 saat. Dolaysıyla ülkemizdeki otizmli çocukların hem eğitime erişim hem de nitelikli eğitim alma hakkı ciddi şekilde ihlal ediliyor. 2019’da 1 milyon yetişkin otizmli bireyden sadece 28’i SGK’ye kayıtlıyken 2022’de bu sayı 30. Oysa Mart 2020’de TBMM Başkanlığı’na sunulan komisyon raporu ile önemli tavsiyelerde bulunulmuştu. MEB’in verdiği bilgiler, Meclis raporundaki önerilerin kurumlar tarafından dikkate alınmadığını ortaya koyuyor.”
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