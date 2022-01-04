CHP'li Tığlı sordu: Elektrik zamları aralık faturalarına yansıtılmış

04 Ocak 2022 Salı, 17:19

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrikte kademeli tarife uygulamasına geçileceğini, mesken, sanayi ve ticarethane abone grupları için de fon ve vergiler dahil ortalama yüzde 52 ile yüzde 130 arasında değişen oranlarda elektrik zammı yapıldığını açıklamış ve bu kararı da 1 Ocak 2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlayarak yürürlüğe sokmuştu.

CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, “AKP iktidarının yine yapacağını yaptığını ve kış günü vatandaşın cebinde ne var ne yok elektrik faturası adı altında dağıtım şirketlerine aktarmak için ve adına da kademeli elektrik uygulaması diyerek yine bir soygun yöntemi icat ettiğini” söyledi.

Kademeli tarife uygulamasına geçilmesi hedefinin “dar gelirli vatandaşların korunması ve enerji kullanımında tasarruf ve verimliliğin artırılması” olarak açıklamasını da eleştiren Tığlı, “Eğer bu talan düzenini kuran iktidar tüketiciyi korumak istiyorsa gitsin dağıtım şirketlerine “neden aralık ayına ait en az 22-25 günlük fatura bedelini 2022 zamlarıyla fiyatlandırıyorsunuz desin” çıkışını yaptı.

2022 YILI ZAMLI TARİFESINDEN ALINIYOR

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Tığlı, “Aralık ayında kullandıkları elektrik tüketimlerini, 2022 zamlarına göre ödeyerek mağdur olan vatandaşların, mağduriyetlerinin giderilmesi için dağıtım şirketlerinden tüketiciye para iade yapılması için herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz?” diye de bakana sordu.

Tığlı’nın Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e soruları şöyle: