CHP'li Yavuzyılmaz açıkladı: 5 bakan yardımcısı 'çift maaşlı' çıktı
CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, AKP'li 5 bakan yardımcısının Türk Telekom Yönetim Kurulu Üyesi olduğunu söyledi.
İnternet tarife fiyatlarına yüzde 67 oranında yaptığı zammı iki ay ertelemesiyle dikkat çeken Türk Telekom, şimdi de yönetim kurulundaki bakan yardımcılarının çift maaşlarıyla gündemde. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nda üç, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda ise iki bakan yardımcısının çift maaşlı olduğunu ortaya çıkardı. AKP'li beş bakan yardımcısı da Türk Telekom Yönetim Kurulu'nda yer alıyor.
Sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımında Yavuzyılmaz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun yardımcıları Selim Dursun, Ömer Fatih Sayan, Enver İskurt ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin yardımcıları Mahmut Gürcan ve Cengiz Yavilioğlu’nun çift maaş aldıklarını söyledi.
Yavuzyılmaz, bakan yardımcılığı da yapan 5 kişinin maaşlarını da hesapladı. CHP'li vekil, bakan yardımcılığı maaşının 39 bin 537 lira, yönetim kurulu üyeliği maaşının da 40 bin 618 lira olduğunu belirtti. Bu hesaba göre Sayan, Dursun, İskurt, Gürcan ve Yavilioğlu'nun toplam aylık gelirinin 80 bin 155 TL olduğu görüldü.
İşte o paylaşım:
AK Partili 5 Bakan Yardımcısının aynı zamanda Türk Telekom Yönetim Kurulu Üyesi olduğunu tespit ettik.— Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) April 1, 2022
Her birinin aylık maaşı??
Bakan Yrd. maaşı:
39.537 TL
Türk Telekom YK ücreti:
40.618 TL
Aylık toplam maaşı:
80.155 TL
Kaynak: Türk Telekom Genel Kurul Tutanağı
?? pic.twitter.com/znedhAZRil
Video Haberler
- Bitlis'te '6 metrelik' karla mücadele
- Sultangazi'de merdivende unutulan telefonu böyle çaldı
- Kahvehane tarandı: Yaralılar var
- Gaziantep’te 4 tüp patladı: Sokak savaş alanına döndü
- TEM'de otomobil, minibüse çarptı: 7 yaralı
- Kayseri'de yangın: 1 kişi yaşamını yitirdi
- Boşanma aşamasındaki eşini kaçıran sanığa 6 yıl hapis
- İstanbul’da milyonluk gasp kamerada
- Çanakkale'de adalara yarınki feribot seferleri iptal
- TEM Otoyolunda zincirleme kaza: 3 kişi yaralandı
En Çok Okunan Haberler
- Zafer Partisi'nde istifa
- Eski rektör Şimşek memurluktan ihraç edildi
- Kurumlar vergisinde beyan dönemi başladı
- Babacan'dan Erdoğan'a tepki
- AKP'li 5 bakan yardımcısı çift maaşlı çıktı
- Kaç ton zehirli atık ithal edildi?
- HDP'li Canbaz'dan Soylu'ya 'mülteci çocuklar' sorusu
- 19 milletvekili için harekete geçildi
- Erdoğan'dan sosyal medyaya düzenleme sinyali
- Lider Filo'nun halka arzı başarıyla tamamlandı