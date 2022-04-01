CHP'li Yavuzyılmaz açıkladı: 5 bakan yardımcısı 'çift maaşlı' çıktı

01 Nisan 2022 Cuma, 14:38

İnternet tarife fiyatlarına yüzde 67 oranında yaptığı zammı iki ay ertelemesiyle dikkat çeken Türk Telekom, şimdi de yönetim kurulundaki bakan yardımcılarının çift maaşlarıyla gündemde. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nda üç, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda ise iki bakan yardımcısının çift maaşlı olduğunu ortaya çıkardı. AKP'li beş bakan yardımcısı da Türk Telekom Yönetim Kurulu'nda yer alıyor.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımında Yavuzyılmaz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun yardımcıları Selim Dursun, Ömer Fatih Sayan, Enver İskurt ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin yardımcıları Mahmut Gürcan ve Cengiz Yavilioğlu’nun çift maaş aldıklarını söyledi.

Yavuzyılmaz, bakan yardımcılığı da yapan 5 kişinin maaşlarını da hesapladı. CHP'li vekil, bakan yardımcılığı maaşının 39 bin 537 lira, yönetim kurulu üyeliği maaşının da 40 bin 618 lira olduğunu belirtti. Bu hesaba göre Sayan, Dursun, İskurt, Gürcan ve Yavilioğlu'nun toplam aylık gelirinin 80 bin 155 TL olduğu görüldü.

İşte o paylaşım: