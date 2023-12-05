CHP'li Yücel paylaştı TKP'li Okuyan tepki gösterdi: Orwell ve Stalin hatırlatması komünistleri kızdırdı!

Yayınlanma: 05.12.2023 - 12:58

Güncelleme: 05.12.2023 - 13:00

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'Kürtler Türkiye'de daha az eşittir' söyleminin ardından yaşanan tartışmalara ilişkin konuşan Yücel 'George Orwell'den örnek vererek şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Erdoğan’ın ve Sayın Bahçeli’nin Kürtlerle ne sorunu var bilmiyoruz. ‘Bütün insanlar eşittir ama bazıları daha eşittir.’ Bakın, bu söz George Orwell'in, Stalin dönemi Sovyetler Birliği’ndeki eşitsizlikleri çarpıcı bir dil ve öyküyle eleştirdiği ‘Hayvan Çiftliği’ isimli ünlü eserinden bir alıntıdır. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in ‘Kürtler Türkiye’de daha az eşittir’ sözünün altına imzamızı atıyoruz. Zira bu ülkenin, bu toprakların asli unsurlarından olan Kürt kardeşlerimizin uzun yıllar uğradıkları adaletsizlik ve çifte standartların AKP döneminde daha da arttığını hepimiz biliyoruz.

Ancak AKP döneminde kimlerin daha eşit, kimlerin daha az eşit olduğunu da biliyoruz. Buna bir kısım örnek verecek olursak: Eşinin firmasından kendi bakanlığına 9 milyon liralık dezenfektan satın alan becerikli ve yetenekli Ticaret Bakanı, AKP’nin Türkiye’sinde diğer vatandaşlarımızdan daha eşittir.

Ya da Ankara’yı paralel yapıya parsel parsel sattığı, kendi yol arkadaşı tarafından ifade edilen Ankara’nın eski belediye başkanı, Erdoğan Türkiye’sinde diğer vatandaşlarımızdan daha eşittir. Veya Fethullahçı Terör Örgütü’nün liderini meclis kürsüsünden ‘Bu ülkenin, bu milletin yetiştirdiği bir değerdir’ diye öven dönemin başbakan yardımcısı, diğer vatandaşlarımızdan daha eşittir. Örneğin atanamayan öğretmenler, 3 ayrı yerden maaşlı bürokratlardan daha az eşittir. Ya da küçük yaşta çalışmaya zorlanan çocuklar; okula giden, oyun oynayan yaşıtlarından daha az eşittir. Biliyoruz, görüyoruz ve yaşıyoruz ki AKP Türkiye’sinde insanlar, Anayasa’ya göre eşittir ama AKP'ye sırtını yaslayanlar daha eşittir."

ANTİKOMÜNİZM HATIRLATMASI

Kemal Okuyan, Deniz Yücel'in açıklamasını alıntılayarak cevap verdi.

Okuyan, şu ifadeleri kullandı:

"CHP sözcüsü Deniz Yücel’e George Orwell’in ilerici aydınların listesini devlete teslim eden bir muhbir olduğunu, Hayvan Çiftliği’nin bu kadar popüler olmasını CIA’nın “derin” müdahalesinin sağladığını hatırlatmanın bir yararı var mı bilmiyorum. CHP sözcüsü “bütün insanlar eşittir ama bazıları daha eşittir” sözünün Orwell’e ait olduğunu söyledikten sonra, “Stalin dönemi Sovyetler Birliğindeki eşitsizlikleri çarpıcı bir dil ve öyküyle eleştiren ‘Hayvan Çiftliği’ isimli ünlü eserinden bir alıntıdır” demiş. Kürtlere dönük eşitsizliklere işaret etmek isterken bile anti-komünizme sarılma ihtiyacı neden duyarsınız?"