CHP’li Yücel’den Soylu’ya yanıt: Fetöcülerden mi öğrendin?

19 Aralık 2022 Pazartesi, 11:04

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun konuk olduğu bir televizyon kanalında CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter’e “Fetöcü” demesi sonrası CHP İzmir İl Başkanı Av. Deniz Yücel’den yanıt geçikmedi.

Twitter hesabından bakan Soylu’yu etiketleyen Av. Yücel, “Fetö'cülerden mi öğrendin iftira atmayı

Süleyman Soylu? İçişleri Bakanı olmak ağırlık ister. Sen o ağırlıktan yoksunsun. Ülkede teröristler, mafya, uyuşturucu baronları cirit atarken sen magazinci ve iftiracı olmuşsun” diye konuştu.

SOYLU NE DEMİŞTİ?

CNN Türk’te bir programa konuk olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Kılıçdaroğlu bir diş hekimi muayenesine gidiyor, Ekim 2013’te. Orada oturuyorlar konuşuyorlar. Pensilvanya’nın talimatı ve bilgisi dahilinde oradalar. Kemal Bey'de koşa koşa buraya gidiyor. Kılıçdaroğlu burada çok şey konuşuyor. "Yurtta Sulh Cihanda Sulh" mesajı veriliyor. Orada "Şu adamı İzmir ilinde şu ilçede CHP'den belediye başkanı olmasını istiyoruz" diye Kemal Bey'den rica ediyorlar. Size de uygun bir insandır deniyor. Sonrasında Kılıçdaroğlu bu ismi unutuyor. Daha sonrasında FETÖ örgütü Kılıçdaroğlu'na bu konuda sitem ediyor. Sonrasında ise bu kişi CHP İzmir İl Başkanı oluyor. Şimdilerde ise bu isim milletvekili. Bu isim Bedri Serter. Ben burada isim veriyorum. Oradan bulunanlar üzerinden değerlendirme yapıyorum” ifadelerini kullandı.