CHP'lilerden 'Katliama Oyum Hayır' akımı: Üretimi durdur, ticareti yasakla, kısırlaştır, aşılat, yerinde yaşat!
Sokak hayvanlarına ilişkin hazırlanan kanun teklifine yönelik CHP’li milletvekilleri ve belediye başkanları sosyal medya hesaplarından bir akım başlattı. Söz konusu akımda “Üretimi durdur, ticareti yasakla, kısırlaştır, aşılat, yerinde yaşat!” mesajı verildi.
Sokak hayvanlarına yönelik hazırlanan ve 'ötanazi' seçeneğinin de olduğu 'Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin yankıları sürüyor.
Söz konusu kanun teklifine yönelik protesto ve tepkilere bir yenisi daha eklendi.
Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri ve belediye başkanları sosyal medya hesapları üzerinden yayımladıkları videolarla 'Katliama Oyum Hayır' çağrısı yaptı.
CHP İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen yaptığı paylaşımda şunları yazdı:
“Hayvanları katletmeye hazırlandıkları bu yasa teklifine benim de oyum hayır.
Biliyoruz, hem insan canını, hem hayvan sağlığını aynı anda korumak mümkün. TBMM’de oybirliğiyle kabul edilen komisyon raporunda bunun yöntemleri belirtildi, ancak hiç hayata geçirilmeden “ötanazi” diye süsledikleri bir katliam yasası getirdiler. Bunu reddediyoruz.
Tekrar söylüyoruz: Üretimi durdur, ticareti yasakla, kısırlaştır, aşılat, yerinde yaşat!”
Ben Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir milletvekili Gökçe Gökçen.— Gökçe Gökçen (@GokceGokcen_) July 16, 2024
Hayvanları katletmeye hazırlandıkları bu yasa teklifine benim de oyum hayır.
Biliyoruz, hem insan canını, hem hayvan sağlığını aynı anda korumak mümkün. TBMM’de oybirliğiyle kabul edilen… https://t.co/CPHCEcc49x pic.twitter.com/nhYh7Mlu3d
CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan da şunları ifade etti:
“Sokakta yaşayan hayvanları esarete ve ölüme mahkum etmek için hazırlanan yasa teklifine karşı elbette oyum "hayır"!
Üretimi durdur, ticareti yasakla, kısırlaştır, aşılat, yerinde yaşat!”
Ben Cumhuriyet Cumhuriyet Halk Partisi Muğla Milletvekili Gizem Özcan— Gizem Özcan (@gizemozcanchp) July 15, 2024
Sokakta yaşayan hayvanları esarete ve ölüme mahkum etmek için hazırlanan yasa teklifine karşı elbette oyum "hayır"!
Üretimi durdur, ticareti yasakla, kısırlaştır, aşılat, yerinde yaşat!
Sevgili yol… pic.twitter.com/ib9GX6OfgJ
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın da bu akıma katılarak “Bir belediye başkanı olarak sokakta yaşayan can dostlarımıza karşı sorumluluklarımız olduğunun bilinciyle, onların huzurlu bir yaşam sürdürebilmeleri için doğa ile barışık uygulamaları destekliyorum.
Sokak hayvanlarımızın yaşam haklarını engelleyen yasa teklifine ben de “HAYIR!” diyorum.
Üretimi durdur, ticareti yasakla; kısırlaştır, aşılat, yerinde yaşat” dedi.
Ben Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın.— Ahmet AKIN ???? (@ahmetakin) July 14, 2024
Bir belediye başkanı olarak sokakta yaşayan can dostlarımıza karşı sorumluluklarımız olduğunun bilinciyle, onların huzurlu bir yaşam sürdürebilmeleri için doğa ile barışık uygulamaları destekliyorum.
Sokak hayvanlarımızın… https://t.co/BUJgQqNcq0 pic.twitter.com/TBWhIhg82Z
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım “Sokakta yaşayan hayvanları esarete ve ölüme mahkum etmek için hazırlanan yasa teklifine "hayır"! diyoruz
Üretimi durdur, ticareti yasakla, kısırlaştır, aşılat, yerinde yaşat” ifadelerini kullandı.
Ben Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım.— Özkan Yalım (@ozkan_yalim) July 14, 2024
Sokakta yaşayan hayvanları esarete ve ölüme mahkum etmek için hazırlanan yasa teklifine "hayır"! diyoruz
Üretimi durdur, ticareti yasakla, kısırlaştır, aşılat, yerinde yaşat.
Sevgili yol arkadaşım; bu çağrıya ses olur musunuz?…
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