Çiftçinin faiz yükü geri çekildi, kredi limiti yerinde saydı: ‘Ölümü gösterip sıtmaya razı ediyorlar’

Desteklere ilişkin karar 24 Ekim’de Resmi Gazete’de yayınlandı. Kararla sübvansiyonlu kredilerde faizlerdeki sübvansiyon oranı yüzde 50 azaltılıyordu. Bu nedenle de çiftçinin faiz yükünün yaklaşık yüzde 50 oranında artacağına dikkat çekiliyordu. Karar çiftçinin tepkisini çekti. İktidar, 6 gün sonra geri adım atmak zorunda kaldı. Dün Resmi Gazete’de yeni karar yayınlandı. 24 Ekim’de Resmi Gazete’de yayınlanan önceki karar yürürlükten kaldırıldı. Sübvansiyonlu kredilerde faiz indirimi eski oranlarla devam edecek.

‘FAİZSİZ YAPILANDIRILMALIYDI’

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi, CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, 10 Nisan’da yaşanan don felaketinin tüm ülkede çiftçiye ağır darbe vurduğunu anımsattı. Tüm ürünlerin rekoltelerinde büyük düşüşler yaşandığına, ayrıca şap hastalığının da üreticiyi mahvettiğine işaret eden Bakırlıoğlu, “Zararın şimdilik 4 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Hal böyle iken beklenti, çiftçilerin borçlarının faizsiz yapılandırılmasıydı. Ancak Cumhurbaşkanı tam tersini yaptı sübvansiyonları yarıya indirmeye kalktı. Kamuoyunun, bizlerin yoğun tepkisi üzerine, çiftçilerimize can suyu olması beklenen Ziraat Bankası kredilerinde alınan akılalmaz karardan geri adım atmak durumunda kaldılar” dedi.

‘ÖLÜMÜ GÖSTERİP SITMAYA...’

Bakırlıoğlu, yeni kararı da eleştirdi. “Bu geri adım, deyim yerindeyse ‘ölümü gösterip sıtmaya razı etmekten’ başka bir şey değil” diyen Bakırlıoğlu, şöyle devam etti:

“300 bin TL, sıfır faiz ile kullanılıyordu, limitte herhangi bir değişiklik yapılmamış oldu. Sadece faiz indirim oranlarını yarı yarıya azaltan, çiftçiye ilave 10 puan faiz yükü getiren düzenleme yürürlükten kaldırıldı. Yani iktidar, tepkilerimiz sonucunda büyük bir yanlıştan dönmüş gibi görünse de gerçekte çiftçinin nefes almasını sağlayacak bir adım atmaktan yine kaçındı.”

KAĞIT ÜSTÜNDE GERİ ADIM

Bakırlıoğlu, gelinen noktada çiftçinin, artan girdi maliyetleri, mazot, gübre ve yem fiyatları karşısında zaten ayakta durmakta zorlandığını vurguladı. Kredi limitleri aynı kalırken, enflasyonun altında ezilen üreticinin bu şartlarda nasıl üretim yapacağını soran Bakırlıoğlu, şunları kaydetti:

“Kağıt üzerinde geri adım atılmış gibi görünse de, enflasyon gerçeği karşısında bu karar çiftçinin cebine hiçbir katkı sağlamayacak. Bütçeye bakıyoruz; çiftçi unutulmuş. Tarımsal destekler yerinde sayıyor, kaynaklar üretime değil, israfa ve yandaş projelere akıyor. Kredi kararlarına bakıyoruz; üreticiyi düşünen, tarlada ter döken emekçiyi koruyan bir irade yok. İktidar artık çiftçiyi, üreticiyi tamamen gözden çıkarmış durumda.”

ÜRETİCİ YOK SAYILIYOR

Bakırlıoğlu, üreten, alın teriyle ülkenin sofrasını dolduran üreticinin yok sayıldığını söyledi. Oysa Türkiye’nin geleceğinin, ithalata değil üretime; ithalat lobilerine değil, bu toprakların çiftçisine bağlı olduğunu dile getiren Bakırlıoğlu, “Bu kararlar göstermiştir ki iktidar, tarımı da, üreticiyi de sadece kriz çıkınca hatırlıyor. Tepkiler artınca küçük bir geri adım atıyor, ama çiftçinin gerçek sorunlarına dokunmuyor. Biz defalarca uyardık: Üretimi desteklemeden, çiftçiyi güçlendirmeden bu ülke ayakta kalamaz. Bugün yapılması gereken, göstermelik düzeltmeler değil; kapsamlı bir tarım politikasıdır. Gerçek çözüm, faiz oranlarını değil üretim maliyetlerini düşürmek, kredi limitlerini piyasa koşullarına göre artırmak ve çiftçiyi borç batağından kurtarmaktır” dedi.