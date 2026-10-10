Çifte vatandaşların askerlik yükümlülüğü değişiyor: AKP’den yeni yasa teklifi

Yurt dışında yaşayan çifte vatandaşların askerlik yükümlülüğüne ilişkin yeni bir düzenleme gündeme geldi. AKP’nin son Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında ele alınan yasa teklifiyle, iki ülkede ayrı ayrı askerlik hizmeti yapma zorunluluğunun ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Türkiye gazetesinin aktardığına göre, AKP Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, MYK toplantısında konuya ilişkin kapsamlı bir sunum yaptı. Toplantıda, yurt dışında yaşayan çifte vatandaşların askerlik sorununa yönelik düzenlemenin mevcut yasama döneminde Meclis gündemine taşınması kararlaştırıldı.

TEKLİFİN MECLİS’E SUNULMASI BEKLENİYOR

Hazırlanan kanun teklifinin önümüzdeki günlerde TBMM Başkanlığına sunulması bekleniyor. Düzenlemeyle, ikamet ettikleri ve aynı zamanda vatandaşı oldukları ülkede zorunlu askerlik hizmetini tamamlayan kişilerin Türkiye’de yeniden askerlik yapma yükümlülüğünden muaf tutulması öngörülüyor.

Teklifin yasalaşması halinde, yurt dışında yaşayan çifte vatandaşların iki ayrı ülkede askerlik hizmeti yapmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

SEÇİM VAATLERİ ARASINDA YER ALIYORDU

Çifte vatandaşların askerlik yükümlülüğüne ilişkin bu düzenleme, 14 Mayıs 2023 genel seçimleri öncesinde kamuoyuna duyurulan vaatler arasında da bulunuyordu.

Teklifin TBMM’ye sunulmasının ardından komisyon ve Genel Kurul aşamalarındaki görüşme sürecinin netleşmesi bekleniyor. Düzenlemenin kapsamı ve yürürlüğe gireceği tarihe ilişkin ayrıntılar ise yasa teklifinin Meclis’teki sürecinde belli olacak.