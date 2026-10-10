Cumhuriyet Gazetesi Logo
Çifte vatandaşların askerlik yükümlülüğü değişiyor: AKP’den yeni yasa teklifi

Çifte vatandaşların askerlik yükümlülüğü değişiyor: AKP’den yeni yasa teklifi

10.10.2026 11:38:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Çifte vatandaşların askerlik yükümlülüğü değişiyor: AKP’den yeni yasa teklifi

AKP’nin yurt dışında yaşayan çifte vatandaşların askerlik yükümlülüğüne ilişkin yeni bir yasa teklifi hazırladığı belirtildi. Düzenlemenin hayata geçmesi halinde, yaşadığı ve vatandaşı olduğu ülkede zorunlu askerlik hizmetini tamamlayanlar Türkiye’de yeniden askerlik yapmak zorunda kalmayacak.

Yurt dışında yaşayan çifte vatandaşların askerlik yükümlülüğüne ilişkin yeni bir düzenleme gündeme geldi. AKP’nin son Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında ele alınan yasa teklifiyle, iki ülkede ayrı ayrı askerlik hizmeti yapma zorunluluğunun ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Türkiye gazetesinin aktardığına göre, AKP Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, MYK toplantısında konuya ilişkin kapsamlı bir sunum yaptı. Toplantıda, yurt dışında yaşayan çifte vatandaşların askerlik sorununa yönelik düzenlemenin mevcut yasama döneminde Meclis gündemine taşınması kararlaştırıldı.

TEKLİFİN MECLİS’E SUNULMASI BEKLENİYOR

Hazırlanan kanun teklifinin önümüzdeki günlerde TBMM Başkanlığına sunulması bekleniyor. Düzenlemeyle, ikamet ettikleri ve aynı zamanda vatandaşı oldukları ülkede zorunlu askerlik hizmetini tamamlayan kişilerin Türkiye’de yeniden askerlik yapma yükümlülüğünden muaf tutulması öngörülüyor.

Teklifin yasalaşması halinde, yurt dışında yaşayan çifte vatandaşların iki ayrı ülkede askerlik hizmeti yapmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

SEÇİM VAATLERİ ARASINDA YER ALIYORDU

Çifte vatandaşların askerlik yükümlülüğüne ilişkin bu düzenleme, 14 Mayıs 2023 genel seçimleri öncesinde kamuoyuna duyurulan vaatler arasında da bulunuyordu.

Teklifin TBMM’ye sunulmasının ardından komisyon ve Genel Kurul aşamalarındaki görüşme sürecinin netleşmesi bekleniyor. Düzenlemenin kapsamı ve yürürlüğe gireceği tarihe ilişkin ayrıntılar ise yasa teklifinin Meclis’teki sürecinde belli olacak.

İlgili Konular: #AKP #yasa teklifi #zorunlu askerlik #çifte vatandaşlık

İlgili Haberler

Fon krizinin ardından AKP'den tartışmalı yasa teklifi: Fon mağdurlarına ödeme takvimi yok, SPK ve TMSF’ye geniş yetki var
Fon krizinin ardından AKP'den tartışmalı yasa teklifi: Fon mağdurlarına ödeme takvimi yok, SPK ve TMSF’ye geniş yetki var AKP’nin fon soruşturmasının ardından hazırladığı 9 maddelik teklif, 131 yatırım fonunun tasfiyesi ve yatırımcıların zararlarının sorumlulardan tahsili için özel bir sistem öngörüyor. Teklifte 1 milyon TL’ye kadar ara ödeme olanağı tanınırken, ödemeler için tarih ve tam tazmin güvencesi verilmiyor. SPK’nin tespitiyle ödeme hakkından çıkarılma, dava sonuçlanmadan malvarlığı satışı ve gerçeğe aykırı fiyatlardan elde edilen olağan dışı kazançların gönüllü iadesi, düzenlemenin başlıca tartışma noktalarını oluşturuyor.
AKP’nin yasa teklifini Güvenpark’ta nöbet tutan gaziler yeterli bulmadı: ‘Ya bizi öldüreceksiniz...’
AKP’nin yasa teklifini Güvenpark’ta nöbet tutan gaziler yeterli bulmadı: ‘Ya bizi öldüreceksiniz...’ AKP Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, şehit aileleri ve gazilerin haklarıyla ilgili yasa teklifini Meclis Başkanlığına sunduklarını duyurdu. 13 Temmuz’dan bu yana hakları için Güvenpark’ta nöbet tutan ve dün sabah açlık grevine başlayan gaziler ise teklifi yeterli bulmayarak, “Eyleme aynı şekilde devam ediyoruz. Ya bizi öldüreceksiniz, ya hakkımızı vereceksiniz” açıklamasını yaptı.
TBMM Adalet Komisyonu’nda çerçeve yasa tartışmalarla başladı: Komisyonda ‘yasa’ atışması
TBMM Adalet Komisyonu’nda çerçeve yasa tartışmalarla başladı: Komisyonda ‘yasa’ atışması “Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi” adlı çerçeve yasa teklifi TBMM Adalet Komisyonu’ndaki görüşmesi tartışmalarla başladı. İYİ Parti Milletvekilleri yasaya karşı her fırsatta karşıtlıklarını belirtti. AKP’li, MHP’li ve DEM Partili isimler yasa lehinde savunma yaparken, YENİ Partili ve CHP’li isimler tartışmalara girmedi.