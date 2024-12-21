Çığ felaketinde kahreden ayrıntı... Hayatını kaybeden sporcunun ikiz kardeşi de yaralı halde kurtarılmış

Yayınlanma: 21.12.2024 - 17:44

Güncelleme: 21.12.2024 - 17:44

Palandöken Kayak Merkezi Sultan Sekisi mevkiinde bu sabah meydana gelen çığ felaketinde Judo Milli Takımı’nın 14 kişilik ekibinden bir sporcu hayatını kaybederken, 3 sporcu yaralandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un sporcuları olan Yazgan kardeşler, çocukluklarından beri birlikte spor yapıyor ve her milli takım kampında yan yana bulunuyordu. Ancak bugün Palandöken'deki çığ felaketi, onları ayırdı.

Bölgedeki yoğun kar yağışı ve sert hava koşulları nedeniyle meydana gelen çığ, milli takım sporcularının pist dışında kondisyon yürüyüşü yaptığı sırada düştü. AFAD ve jandarma ekipleri hızla arama kurtarma çalışmaları başlattı. Kar yığınları altından çıkarılan Emre Yazgan, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İkiz kardeşi Yunus Yazgan ve diğer iki sporcu ise hafif yaralı olarak kurtarıldı.