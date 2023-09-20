Çiğli ve Karşıyaka'nın 'Mavişehir' tartışması

Yayınlanma: 20.09.2023 - 12:53

Güncelleme: 20.09.2023 - 13:35

İzmir'de Çiğli Belediyesi ile Karşıyaka Belediyesi arasındaki sınır tartışması sonuçlandı.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, sosyal medya hesabından Karşıyaka Belediyesi ile olan sınır anlaşmazlığı konusu ile ilgili mahkeme sürecinin kendi lehlerine sonlandığını açıkladı. Gümrükçü'ye cevap veren Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, sınırların değişmeyeceğini belirtti.

GÜMRÜKÇÜ: ÇİĞLİMİZ HAKKI OLAN SINIRINA KAVUŞACAKTIR

Sabah saatlerinde sosyal medya hesaplarından bir açıklama yayımlayan Çiğli Belediye Başkanı Gümrükçü, “Çiğlimizin uzun yıllardır süren tramvay, çöp tesisi ve arıtma tesisinden kaynaklı koku sorunlarını çözme gayreti içerisindeyiz… Bunların yanı sıra 12 Eylül darbesinde Çiğli Belediyesi'nin kapatılması ve 1992 yılında tekrar açılmasından günümüze gelen başka bir sorunumuz daha bulunmaktaydı. Geçmiş dönem belediye başkanlarımızın da üzerinde titizlikle durduğu ve 2019 yılında göreve gelirken sorunu çözeceğimi belirttiğim bir konu bize tebliğ edilen mahkeme kararıyla nihayet Çiğli lehine sonuçlanmıştır. Karşıyaka Belediyesi ile Çiğli Belediyesi arasında devam eden davada, lehimize olan karara Karşıyaka Belediyesi'nin Danıştay'a açmış olduğu karar düzeltme istemi mahkeme tarafından reddedilmiştir. Bu karar ile birlikte Çiğlimiz hakkı olan sınırına kavuşacaktır. Çiğli Belediyesi olarak halkımıza bu kararı duyurur, yetkilileri, tüm siyasi parti temsilcilerini ve Sivil Toplum Örgütlerini Çiğli'nin hakkını temsil eden bu kararın arkasında durmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

TUGAY: KARŞIYAKALILAR RAHAT OLSUN

Gümrükçü'ye yanıt veren Karşıyaka Belediye Başkanı Tugay, "Çiğli Belediye Başkanının Karşıyaka/ Çiğli ilçe sınırının değişeceği konusunda yapmış olduğu açıklama yanlış anlamalara neden olmasın. İlçe sınırlarımız bu kararla değişmemektedir. Özellikle Mavişehir ve Yalı Mahallesinde yaşayan Karşıyakalı vatandaşlarımızın içi rahat olsun" ifadelerini kullandı.

GÜMRÜKÇÜ'DEN ADAYLIK AÇIKLAMASI

Öte yandan anketlerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adı geçen Utku Gümrükçü konu hakkında da, "Özellikle yerel seçimler ile ilgili adaylığım konusunda destekleriniz için teşekkür ederim. Bu konu ile ilgili sizlerle birlikte adaylığıma karar vereceğimi belirtmek isterim” ifadelerini kullandı.