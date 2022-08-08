Çiğli’nin ‘Pembe Misafirleri’ ABD’den ödülle döndü

08 Ağustos 2022 Pazartesi, 12:03

İzmir’de Çiğli Belediyesi’nin Kuş Cenneti’ndeki flamingoları, onların yaşamlarını, bölgenin flamingolara sunduğu imkanları ve Gediz Deltası’nın büyüleyici doğal güzelliğini anlattığı ‘Pembe Misafirler’ belgesel filmi ilk ödülünü Los Angeles Belgesel Film Festivali’nde aldı. Yönetmenliğini Murad Mammadov ve Pelin Turgut, yapımcılığını Ahmet Utku Soylu, danışmanlığını ise Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dekanlığı’ndan Kuş Bilimci Gökçe Coşkun’un yaptığı belgesel filmi birçok film arasında “En İyi Çevre Filmi” ödülünü almaya hak kazandı.

FESTİVAL HEYETİNDEN FİLME ÖVGÜ

Los Angeles Belgesel Film Festivali resmi sitesinden yapılan açıklamada, “Filminizi festivalimizde sergilemek bizim için bir onurdu. Geniş bir kitle, kendi bölgesindeki bir sinemada filmleri izleyip hakkında yorumlar yaptı. Festivale sık sık katılan film profesyonelleri bu süre zarfında müthiş filminizi izlemekten ve hakkında yorum yapmaktan onur duydu” ifadeleri kullanıldı.

BAŞKAN GÜMRÜKÇÜ: “AMACIMIZ; DOĞA SEVGİSİNİ AŞILAMAK”

Çiğli’yi ve sahip olduğu değerleri ulusal ve uluslararası mecrada tanıtmaya devam ettiklerini ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Pembe Misafirler belgesel filmini insanların olduğu kadar diğer canlıların da kendi döngüleri, sosyal ilişkileri, yaşama istekleri ve hakları olduğu düşüncesiyle çektik. Baş kahraman olarak belediyemizin logosunda da yer alan flamingoları seçmemizin sebebi, bu kuşları özgünlükleriyle çok etkileyici bulmamız ve izleyecek olan kişilerin de bizim kadar etkileneceğini düşünmemiz. Flamingolar sevdiklerine karşı oldukça koruyucu, duyarlı ve saygılı bir kuş türü. Bu filmle amacımız insanları doğayı ve vahşi yaşamı flamingolar aracılığıyla tanıtmak, insanlara doğayı sevdirmek, bu konuda farkındalık yaratmak ve yapılabilecekler konusunda harekete geçmekti” diye konuştu.

“KÜLTÜR TURİZMİNE KATKI SAĞLAYACAK”

Filmin uluslararası festivallerde yer almasının kentin marka değerine ve turizmine katkı sağlayacağını vurgulayan Başkan Gümrükçü, “Los Angeles Belgesel Film Festivali’nde kazandığımız ödülü, yaptığımız işin doğruluğunu teyit etme anlamında kıymetli buluyoruz. Belgesel filmimiz uluslararası mecrada 9 festivalde daha gösterime çıktı. Bu festivallerde binlerce insan Çiğli’mizi ve değerlerimizi görme fırsatına kavuştu. Dünyanın birçok ülkesinden filmimizi izleyenlerin ilçemize gelip bu değerleri yerinde görmek isteyeceğini düşünüyoruz. Bu durum da hem kentimizin marka değerinin artmasına hem de turizm kaynaklı ekonomik kalkınmaya vesile olacak” dedi.