Cinayeti yatalak kadın ortaya çıkarmıştı, şüpheliler tutuklandı

16 Ağustos 2022 Salı, 07:32

Dün gece İzmit ilçesi Serdar Mahallesi Duman Sokak'ta bir cinayet meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 60 yaşındaki İlhan Alan, evine gelen 2 şahıs tarafından göğsünden bıçaklandı.

Alan’ı yaralayan 2 kişi hızla olay yerinden uzaklaştı. İlhan Alan’ın yatalak eşinin çığlıkları üzerine eve gelen komşuları Alan’ı kanlar içinde yerde görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Alan, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Alan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan şahısların yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan E.Ö.K. ve A.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer 2 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



