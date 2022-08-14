İzmir'deki çifte cinayette bacanak ve oğlu tutuklandı

14 Ağustos 2022 Pazar, 16:15

Menderes Mahallesi 1151 Sokak'ta 12 Ağustos'ta saat 22.00 sıralarında iddiaya göre, aralarında husumet bulunan S.A.G. ile bacanağı Remzi Vatansever, yan yana olan evlerinin arasına duvar ördü. Remzi Vatansever'in tuğlalardan birini çekmesi ile örülen duvarın bir bölümü yıkıldı.

POMPALI TÜFEKLE ATEŞ ETTİ

İkili, arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında S.A.G., Remzi Vatansever'i bıçakla yaraladı. Vatansever kanlar içerisinde yere yığılırken, eşi Fikriye ile oğlu Şaban Vatansever yardımına koştu. Bu sırada evine giden S.A.G., pompalı tüfeğini alıp, tekrar olay yerine döndü.

S.A.G., tüfeğini Fikriye ile oğluna doğrultup, peş peşe ateşledi. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipler, Fikriye ile Şaban Vatansever'in öldüğünü belirledi.

Remzi Vatansever ise ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Vatansever'in hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirtildi.

HUSUMET NEDENİ EV

S.A.G., olayın ardından evine geçip, gelen polislere tüfeğini verdikten sonra teslim oldu. Ekipler, daha sonra olayla bağlantısı olduğu belirlenen S.A.G.'nın oğlu B.G.'yi de gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

B.G.'nin savcılık ifadesinde, suçlamaları kabul etmediği belirtildi. S.A.G. ise ifadesinde, Remzi Vatansever ile aralarında daha önceden olayın yaşandığı evin tapusu ile ilgili sorun yaşadıklarını, paylaşım nedeniyle tartıştıklarını belirtti. İşlemlerin ardından B.G. ve S.A.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu arada Fikriye ve oğlu Şaban Vatansever'in cenazeleri, dün Koşukavaklı Hacı Abdullah Camii'nde kılınan namazın ardından Yeni Görece Mezarlığı'nda defnedildi.