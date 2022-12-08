Cinsel istismara uğrayan 15 yaşındaki otizmli çocuk: 'Beni zorla TIR'a bindirdi'

08 Aralık 2022 Perşembe, 13:42

İstanbul'dan Hatay'a gitmek için evden çıkan otizmli çocuk, Kocaeli'nde M.C. isimli kişinin TIR'ına bindi. İddiaya göre M.C., çocuğa cinsel istismarda bulunduktan sonra cep telefonuyla çektiği görüntüleri O.D. ve Ü.M. isimli kişilerle paylaştı. Çocuğun bulunduğu TIR'a gelen O.D. ve Ü.M. otizmli çocuğa istismarda bulundu. 4 gün boyunca TIR'da istismara uğrayan çocuk daha sonra Körfez ilçesinde bırakıldı.

3 KİŞİDEN 2'Sİ SERBEST!

Çocuğun ve ailesinin şikâyeti üzerine M.C. ile çocuğa para karşılığı istismarda bulundukları öne sürülen O.D. ve Ü.M. gözaltına alındı. Emniyet'te tamamlanan işlemlerin ardından TIR sürücüsü M.C. tutuklanırken, O.D. ve Ü.M. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Yapılan muayenelerde çocuğun cinsel istismara uğradığı tespit edildi. TIR sürücüsü M.C.'nin ise AIDS hastası olduğu belirlendi. M.C. hakkında, Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Zincirleme şekilde özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek', 'çocukları fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'çocuğun zincirleme şekilde nitelikli cinsel istismarı' suçlarından dava açıldı. Mahkemede tutuklu sanık M.C., tutuksuz sanıklar O.D., Ü.M. ile taraf avukatları hazır bulunurken, 15 yaşındaki çocuk ise İstanbul Adliyesi Adli Görüşme Odası'ndan duruşmaya katıldı.

Mahkemedeki ifadesinde yaşananları anlatan otizmli çocuk, "Evden kaçtım, yolda yürüdüğüm esnada M.C. beni zorla TIR'a bindirdi. Bana cinsel istismarda bulundu. Çok korktum. M.C. benim çıplak fotoğrafımı çekti" diye konuştu.

'BANA İSTİSMARDA BULUNUP 80 TL VERDİLER'

15 yaşındaki çocuk ifadesinin devamında, "4 gün boyunca 3 kişi bana cinsel istismarda bulundu. Bana istismarda bulunan O.D. ve Ü.M., M.C.'ye toplam 80 TL verdi. M.C.'de o parayı bana verdi. Daha sonra bana, ‘Seninle işimiz bitti' diyerek bıraktılar. Bir süre çocuk esirgeme kurumunda kaldım, şimdi ailemin yanındayım. Otizmliyim, ilaçla tedavi görüyorum" diye konuştu.

Mahkemedeki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanık M.C., "Çocuk, kendi isteğiyle arabaya bindi, 18 yaşında olduğunu söyledi. Onun rızasıyla ilişkiye girdim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Cuma gece saat 01.00 sıralarında onu arabaya aldım cumartesi günü ise bıraktım" diye konuştu.

Tutuksuz yargılanan sanıklardan O.D. savunmasında, "M.C. bana çocuğun çıplak videosunu attı. Onunla telefonla konuştuktan sonra gelip beni aldı. M.C. bana kızın 18 yaşında olduğunu söyledi. Kızla ilişkiye girmedim ancak M.C.'ye 30 TL verdim" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık M.C.'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.