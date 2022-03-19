Cinsel istismara uğrayan 17 yaşındaki Nuray Demir otel odasında ölü bulundu
Antalya'da 2 yıl önce annesinin kuzeni Birol K.’nın cinsel istismarına uğradığı belirtilen Nuray Demir, otel odasında yatakta çıplak halde ölü bulundu. Demir’in boğazında kızarıklıklar olduğu, boğularak öldürülmüş olabileceği üzerinde duruluyor.
Antalya’da 18 Ocak 2020 günü annesinin kuzeni olan Birol K.’nın cinsel istismarına maruz kaldığını iddia eden Nuray Demir, teyzesiyle birlikte polis merkezine giderek şikayetçi oldu.
Demir şikayetinde, 3 kez evlilik yapmış, 3 çocuk ve 2 torunu olan akrabası Birol K.’nın, kendisini Varsak bölgesindeki ormanlık alana götürerek, cinsel istismarda bulunduğunu söyledi.
Olay sonrası Demir'in sağlık muayenesinde, cinsel istismar bulguları olduğu ortaya çıktı. Şikayet üzerine ertesi gün evinde gözaltına alınan Birol K. suçlamaları kabul etmezken, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Antalya 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada hakim karşısına çıkan Birol K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
OTEL ÇALIŞANLARI BULDU
Yargılama süreci devam ederken Nuray Demir'e dün ulaşamayan yakınları, kayıp ihbarında bulundu. Saat 15.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan otel odasını temizlemek için giren görevliler, Nuray Demir’in çıplak halde hareketsiz olduğunu gördü. İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Nuray Demir’in hayatını kaybettiği belirlendi.
Nuray Demir’in boynunda kızarıklıklar olduğunu belirleyen polis, boğularak öldürülmüş olabileceği üzerinde duruyor.
Polisin olayla ilgili bir kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi.
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