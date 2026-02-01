Cumhuriyet Gazetesi Logo
'Cinsel saldırı' suçundan 9 yıldır aranan firari yakalandı

1.02.2026 14:30:00
İstanbul'da Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği'nce hükümlü şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmalarda, 2011 yılında İstanbul'da meydana gelen bir olayda 'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2017'den beri aranan firari Özgür Ç., Küçükçekmece'de yakalandı. Gözaltına alınan Özgür Ç.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. 

