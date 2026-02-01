'Cinsel saldırı' suçundan 9 yıldır aranan firari yakalandı

İstanbul'da 'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan ve 9 yıldır aranan firari Özgür Ç., Küçükçekmece'de yakalandı. Gözaltına alınan hükümlünün emniyetteki işlemleri sürüyor.
İstanbul'da Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği'nce hükümlü şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmalarda, 2011 yılında İstanbul'da meydana gelen bir olayda 'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2017'den beri aranan firari Özgür Ç., Küçükçekmece'de yakalandı. Gözaltına alınan Özgür Ç.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.