Çocuğa istismar iddiası: Yakalanan şüpheli tutuklandı

25.09.2025 23:15:00
İHA
Eskişehir’de bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiası ile yurttaşlar tarafından yakalanan şahsın çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi’nde 18 Eylül tarihinde 10 yaşında bir kız çocuğuna inşaat içerisinde cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen A.H. isimli şahıs, yurttaşlar tarafından yakalanmıştı.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması ve durumun polise ihbar edilmesinin ardından şahıs İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan A.H. isimli şahsın tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

