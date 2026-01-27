Çocuk cinayetleri gündemde: Toplumun yüzde 87'si aynı düşünüyor

Aksoy Araştırma, suça karışan çocuklarla ilgili bir araştırma yayımladı.

Araştırmaya göre Türkiye’de toplumun yüzde 87'si çocukların suça karışma oranının arttığını düşünüyor.

ANKET SONUÇLARI

Araştırmada sorulan “Son 10 yıl içinde Türkiye’de 14-18 yaş grubundaki çocukların yaralama ve gasp gibi suçlara karışma durumları ile ilgili hangisi sizin fikrinize daha yakındır?” sorusuna şu yanıtlar verildi:

Çok artmıştır: Yüzde 67.7

Artmıştır: Yüzde 19.7

Fikrim yok: Yüzde 9.6

Azalmıştır: Yüzde 1.9

Çok azalmıştır: Yüzde 1.1

'CEZASIZLIK' YANITI DİKKAT ÇEKTİ

Aynı araştırmada katılımcılara, "Çocukların suç çetelerine katılmasında en etkili olduğunu düşündüğünüz 3 nedeni belirtir misiniz?" sorusu da soruldu.

Çocukların suça karışma nedenleri ile ilgili “Cezasızlık veya az ceza alma” yüzde 63.2 ile ilk sırada çıktı.

Bu yanıtı yüzde 53.1 ile “Suç ve suçlunun özendirilmesi”, yüzde 36 ile “Eğitimin kalitesinin düşmesi” izledi.