'Çocuk istismarı' iddialarını gündeme getirdiği için yargılandığı davadan beraat eden Emine Gizem Çetiner, vekalet ücretini ÇYDD’ye bağışlama kararı aldı!

Karaman’da Ensar Vakfı’ndaki 45 çocuğa istismardan hakkında soruşturma açılan Asım Sultanoğlu’nun Şanlıurfa’ya il milli eğitim müdürü olarak atanmasına tepki gösteren ve 598 gündür Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde eylemde olan psikolog Emine Gizem Çetiner, Şanlıurfa’da 14 yaşındaki bir çocuğun da bir muhtar tarafından istismar edilmesine ilişkin iddiaları gündeme getirdi.

İddialara ilişkin açılan davada 8 yıl 4 ay hapis cezası alan muhtar Nihat Yıldırım, Çetiner’e tazminat ve “kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak” suçundan dava açtı. Çetiner, “kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak” suçundan yargılandığı davada geçen aylarda beraat etti. Cumhuriyet’e konuşan Çetiner, Yıldırım’ın karardan sonra tazminat davasını geri çektiğini belirtti. Çetiner ayrıca, beraat ettiği davadan kazandığı vekalet ücretini ise Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne (ÇYDD) bağışlayacağını açıkladı.

EMSAL NİTELİĞİNDE

Çetiner, “Mahkeme muhtardan avukatıma verilmesi amacıyla vekalet ücreti ödenmesini hükmetti. Bunun üzerine muhtar bu davayı kaybetmesiyle eylülde görülecek olan tazminat davasını geri çekti ve kaybettiği dava dosyasını istinaf mahkemesine göndermedi. Avukatım Sibel Özçelik ile birlikte çocuk istismarında yargılanan bu şahsın parasını ancak ki çocuklarının yararı adına kullanmak amacıyla ÇYDD’ye bağışlama kararı aldık” dedi.

Çetiner, kararın emsal olduğunu dile getirerek “Çocuklar için mücadele etmeye kararlılıkla devam edeceğim. 598 gündür süren eylemime devam edeceğim. Umarım caydırıcı cezalar, yaptırımlar ve eğitimlerle çocuk istismarı yok olur” diye konuştu.