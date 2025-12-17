Çocuk istismarı skandalı ardından TBMM’de yeni taciz iddiası: ‘Şikayetin ardından tehdit edildim’

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TBMM’deki çocuk istismarına yönelik yürütülen soruşturmanın ardından, benzer bir soruşturmanın İstanbul’da da başladığı öğrenildi.

Birgün’ün aktardığı habere göre, TBMM’ye eski dönemde memur olarak atanan bir kadın, TBMM Genel Sekreterlik’te bir dönem yöneticilik yapan kişinin istismarına uğradığını iddia etti. Genç kadın, iddiasını suç duyurusu ile yargıya da taşıdı.

‘ŞİKAYETİN ARDINDAN SÜRÜLDÜĞÜ’ ANLATTI

TBMM’ye 2022 yılında memur olarak atanan bir kadın, Destek Hizmetleri Birimi’nde görevlendirildi. Genç kadın, 2022’de genel sekreterlik makamında yöneticilik yapan bir ismin tacizine uğradığını ifade etti. Kadın, istismar skandalıyla ilgili kurum içinde yaptığı şikâyetlerin ardından "İstanbul’a sürüldüğünü" anlattı.

SAVCILIK İFADEYE ÇA ĞIRDI

İstismara maruz bırakıldığını öne süren genç kadın, “TBMM’de çocuk istismarı” skandalının kamuoyuna yansımasının ardından yaşadıklarıyla ilgili savcılığa giderek şikâyet başvurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekçesinin ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, genç kadını ifadeye çağırdı.

ESKİ BİR Y ÖNET İCİ

Nöbetçi savcılık odasında ifadesi alınan kadın, şikâyet dilekçesindeki taciz iddiasını tekrarladı. 2022 yılında 22 yaşında iken TBMM’ye memur olarak atandığını ifade eden kadın, taciz iddiasıyla ilgili Ocak 2025’te de suç duyurusunda bulunduğunu dile getirdi.

Eski bir TBMM Genel Sekreterlik yöneticisi tarafından taciz edildiğini savunan kadın, kendisine taciz ettiğini belirttiği kişinin hakkında, “Özel hayatın gizliliği” iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.

‘TEHDİT EDİLDİ’ İDDİASI

Kadın, “Şikâyetinden vazgeçmesi için tehdit edildiğini” de savcılıkta 14 Aralık'ta verdiği ifadesindeki iddialarına ekledi. Zeytinburnu sahilinde arkadaşıyla oturduğu sırada yanlarına gelen bir kişinin, “(…) Bey'in selamı var, bildiklerini anlatırsan gerisini sen düşün” dediğini öne süren kadın, “Beni şikâyetten vazgeçmem konusunda tehdit eden bu şahıs hakkında da şikâyetçiyim” dedi.