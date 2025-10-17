Çocuk istismarına karşı nöbetini sürdürüyor: 'Susanlardan değil, ses çıkaranlardan olacağım'

Karaman'da Ensar Vakfı’ndaki 45 çocuğa istismardan hakkında soruşturma açılan Asım Sultanoğlu’nun Şanlıurfa’ya il milli eğitim müdürü olarak atanmasına tepki gösteren Emine Gizem Çetiner iki yıldır Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde eylemini sürdürüyor.

“İki yıldır susmuyorum, çocuklar için adalet, sessiz kalmakla gelmez” diyen Çetiner, “İki yıldır Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde her gün aynı taleple duruyorum: Çocukların maruz kaldığı istismarın üzeri kapatılamaz. 10 yıl önce Ensar Vakfı’nda 45 erkek çocuğuna tecavüz edildi. O dönemin Karaman İl Milli Eğitim Müdürü olan kişinin bu olaylardan sonra herhangi bir cezai ya da idari sorumluluk almadan bugün Şanlıurfa İl Milli Eğitim müdürü olarak atanması vicdanları yaralamaktadır.

Bu eylem, sadece bir kişiye değil, bir sessizlik kültürüne karşı bir çığlıktır. Kimi zaman yalnız bırakıldım, bazen tehdit edildim ama hiçbir gün susmadım. Çünkü susmak, bu düzeni onaylamaktır. Bu ülkede hiçbir çocuk yalnız değil. Susanlardan değil, ses çıkaranlardan olacağım” dedi.