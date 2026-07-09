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Çocuk parkında silahlı saldırı: Eski eşini öldürüp kızını ağır yaralayan şahıs intihar etti

Çocuk parkında silahlı saldırı: Eski eşini öldürüp kızını ağır yaralayan şahıs intihar etti

9.07.2026 16:26:00
Güncellenme:
DHA
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Çocuk parkında silahlı saldırı: Eski eşini öldürüp kızını ağır yaralayan şahıs intihar etti

Kırklareli'de çocuk parkında eski eşi tarafından silahlı saldırıya uğrayan 26 yaşındaki Çisem Çalkantı hayatını kaybederken, 4 yaşındaki kızı ise ağır yaralandı. Olayın ardından kaçan şüpheli Y.K., boş bir arazide saldırıda kullandığı tabancayla intihar etmiş halde bulundu.
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Kırklareli'de boşandığı Çisem Çalkantı'yı (26) tabanca ile öldürüp, kızı Ö.N.K.'yi (4) ağır yaralayan Y.K., aynı silahla yaşamına son verdi.

Olay, gece saatlerinde Kırklareli'nin Demirtaş Mahallesi Muzaffer Ender Caddesi üzerindeki çocuk parkında meydana geldi. Çisem Çalkantı, kızı Ö.N.K ile parkta bulunduğu sırada gelen boşandığı Y.K. geldi. Y.K., üzerindeki tabanca ile eski eşi ve kızına ateş açıp kaçtı.

Anne ile kızı kanlar içinde yere yığılırken, ihbarla parka polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen yaralılardan durumu ağır olan Çisem Çalkantı, kurtarılamadı. Durumu ağır olan Ö.N.K., müdahalesinin ardından Edirne'de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayın ardından kaçan ve polis tarafından aranan Y.K., Demirtaş Mahallesi'nde boş bir arazide ölü bulundu. Y.K.'nin olayda kullandığı silahla yaşamına son verdiği belirtildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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