Çocuklar gericilere emanet
Sanayi Bakanlığı'nın ağustos ayında hazırladığı teşvik belgeleri Resmi Gazete'de yayımlanırken gericilere 'eğitim hizmeti' kapsamında verilen destekler dikkat çekti. Eleştirilerin odağındaki Bakanlık, Süleymancıların olduğu bilinen şirkete okulöncesi ve okul çağındaki yüzlerce çocuğa 'eğitim hizmeti vereceği' yeni yatırım için on milyonlarca lira destek sağladı.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı verdiği yatırım ve teşvik belgeleriyle yine dikkat çekti. Bakanlık tarafından verilen ve Resmi Gazete’de bugün yayımlanan belegelerde gericilere ‘eğitim’ vermesi için milyonlarca lira teşvik sağlandı. Süleymancıların olduğu bilinen Çamlıca Basım Yayın ve Ticaret AŞ’ye 500 çocuğa ‘eğitim hizmeti’ vereceği yatırım kapsamında 44 milyon lira teşvik sağlandı.
Çamlıca şirketine okul öncesi 100 öğrenci, ilkokul dönemi 200 öğrenci, ortaokul dönemi 200 öğrenciyi kapsayacak şekilde toplam 500 öğrencinin eğitim hizmetleri için 44 milyon lira teşvik sağlandı.
'BÖLGESEL ÖNCELİKLİ YATIRIM'
Verilen 44 milyon liralık teşvik ‘hizmetler, ilköğretim hizmetleri’ başlığı altında ‘komple yeni yatırım’ kapsamında sağlandı. Yapılacak yeni yatırım ile 60 kişiye istihdam sağlanacağı da belgede yer aldı. Proje, bölgesel öncelikli yatırım olarak değerlendirildi.
Çamlıca Basım Yayın şirketinin bünyesinde ise Fazilet Neşriyat, Fazilet Çocuk, İnsan ve Hayat, Hasbahçe gibi farklı yayınevleri bulunuyor.
Çok satanlar arasında bulunan kitaplardan bazıları şu şekilde:
Silsile-i Sadat-ı Nakşibendiye (Silsiletü'z-Zeheb) / Fazilet Neşriyat yazar heyeti
Helali Arama Stratejileri/ İnsan ve Hayat Kitaplığı yazar heyeti
Adab ve Faziletleriyle Dualar/ Fazilet Neşriyat Araştırma Heyeti
İslam Ahlakı ve Adabı – Şir'atü'l-İslam/ İmamzade Muhammed El-Buhari
Siyer-i Nebi / Yazar heyeti
Adab ve Faziletleriyle Dualar/ Fazilet Neşriyat Araştırma Heyeti
Ashâb-ı Kirâm Hakkında Müslümanların Nezih İtikâdları/ Ömer Nasuhi Bilmen
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