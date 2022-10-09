Çocuklar gericilere emanet

09 Ekim 2022 Pazar, 14:14

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı verdiği yatırım ve teşvik belgeleriyle yine dikkat çekti. Bakanlık tarafından verilen ve Resmi Gazete’de bugün yayımlanan belegelerde gericilere ‘eğitim’ vermesi için milyonlarca lira teşvik sağlandı. Süleymancıların olduğu bilinen Çamlıca Basım Yayın ve Ticaret AŞ’ye 500 çocuğa ‘eğitim hizmeti’ vereceği yatırım kapsamında 44 milyon lira teşvik sağlandı.

Çamlıca şirketine okul öncesi 100 öğrenci, ilkokul dönemi 200 öğrenci, ortaokul dönemi 200 öğrenciyi kapsayacak şekilde toplam 500 öğrencinin eğitim hizmetleri için 44 milyon lira teşvik sağlandı.

'BÖLGESEL ÖNCELİKLİ YATIRIM'

Verilen 44 milyon liralık teşvik ‘hizmetler, ilköğretim hizmetleri’ başlığı altında ‘komple yeni yatırım’ kapsamında sağlandı. Yapılacak yeni yatırım ile 60 kişiye istihdam sağlanacağı da belgede yer aldı. Proje, bölgesel öncelikli yatırım olarak değerlendirildi.

Çamlıca Basım Yayın şirketinin bünyesinde ise Fazilet Neşriyat, Fazilet Çocuk, İnsan ve Hayat, Hasbahçe gibi farklı yayınevleri bulunuyor.

Çok satanlar arasında bulunan kitaplardan bazıları şu şekilde:

Silsile-i Sadat-ı Nakşibendiye (Silsiletü'z-Zeheb) / Fazilet Neşriyat yazar heyeti

Helali Arama Stratejileri/ İnsan ve Hayat Kitaplığı yazar heyeti

Adab ve Faziletleriyle Dualar/ Fazilet Neşriyat Araştırma Heyeti

İslam Ahlakı ve Adabı – Şir'atü'l-İslam/ İmamzade Muhammed El-Buhari

Siyer-i Nebi / Yazar heyeti

Adab ve Faziletleriyle Dualar/ Fazilet Neşriyat Araştırma Heyeti

Ashâb-ı Kirâm Hakkında Müslümanların Nezih İtikâdları/ Ömer Nasuhi Bilmen