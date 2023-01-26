Çocuklara doğanın içinde sömestr hediyesi
Geçtiğimiz cuma günü karnelerini alan öğrencilerin 15 günlük tatili başladı. Bu süreyi çeşitli aktivitelerle geçirmek isteyenler için Kemerburgaz Kent Ormanı’nda birbirinden renkli etkinlikler hazırlandı.
Atlıkarınca, buz pisti, macera parkı, oyun alanları, motokros, tenis kortları, kafe ve restoranları, koşu ve yürüyüş, bisiklet parkurları, crossfit ve fonksiyonel fitness alanlarıyla; spor, kültür-sanat ve eğlenceyi doğa ile iç içe barındıran Kemerburgaz Kent Ormanı, 15 günlük tatilde öğrencileri ve ailelerini bekliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB), 2019’da hizmete açtığı orman, renkli aktivitelerle hem çocukların hem de yetişkinlerin dikkatini çekiyor.
ORMANDA BUZ PATENİ İMKANI
Doğa ile bir arada buz pateni keyfi sunan ormanda, çocuk veya yetişkin fark etmeksizin gerek serbest kullanım gerekse de deneyimli eğitmenler tarafından özel ders veriliyor. Macera Parkı’nda yetişkinlere yönelik hazırlanan ip parkuru, zipline, insan sapanı, zipline roller coaster, tırmanma duvarı ve serbest düşüş aktiviteleri ile çocuklar hem spor yapıp hem adrenalin dolu anlar yaşama fırsatı yakalıyor.
Ayrıca ormanda çocuklar için çarpışan bot, VR oyunlar, çocuk treni, at biniş gibi farklı aktiviteler yer alıyor. Türkiye’nin en büyük çift katlı atlıkarıncası 40 tane hareketli atıyla hem çocuklar hem yetişkinler için oldukça renkli bir deneyim yaşatıyor. Ormanın Mağlova Kapısı tarafında konumlanan atlıkarınca, haftanın her günü hizmet veriyor.
BİSİKLETLERLE DOĞA KEŞFİ
Yüzölçümü ile Türkiye’nin en büyük parklarından biri olan orman, bisiklet ya da akülü araçlar kiralanarak dolaşılabiliyor. İki tekerlekli, dört tekerlekli ve akülü bisiklet modelleriyle, ormanda keyifli vakit geçirme fırsatı sunuyor.
459 YILLIK MAĞLOVA KEMERİ
459 yıl önce, Kırkçeşme Su Yolu Sistemi’ni İstanbul’a ulaştırmak için Mimar Sinan tarafından inşa edilen Mağlova Su Kemeri de ziyaretçilerini bekliyor. İstanbul’a su taşımaya hâlâ devam eden kemer, 37 metre yüksekliğe, 257 metre uzunluğa sahip. Mağlova Su Kemeri; sahip olduğu tarihi, mimari ve estetik özellikleriyle dünya turizmi açısından, Eyfel Kulesi ve Mostar Köprüsü ile kıyaslanabilecek çok kıymetli bir eser olarak biliniyor.
ORMANDA YEMEK MOLASI
Beltur; ana restoranı, Beltur Burger ve Beltur Karavan’da, profesyonel personel kadrosu ve çok kapsamlı gastronomi hizmetleri ile ziyaretçilerine lezzetli yemekler sunuyor. Bunun yanı sıra, Kemerburgaz Kent Ormanı’na dair hatıralar ve hediyelikler mağazada ziyaretçileri bekliyor.
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