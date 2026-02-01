Çorum'da 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingi... İmamoğlu: 'Milletin iktidarında, milletin hakkı milletin olacak!'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), tutuklu İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle başlattığı “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerine Çorum'da devam ediyor.

Miting, CHP Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz'ın İmamoğlu'nun mektubunu okunmasıyla başladı.

Çorumlulara Silivri'den seslenen İmamoğlu, mektubunda şu ifadeleri kullandı:

"Ülkesini yürekten seven Çorum’un mert insanları… Değerli hanımefendiler, kıymetli beyefendiler, güzel yüzlü çocuklar, canım gençler… Her birinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Tek tek kucaklıyorum. Sizleri çok özledim. Çorum, binlerce yıllık kadim tarihi, zengin kültürü ve toprağının bereketiyle çok özel bir şehirdir. Ama Çorum’un en büyük, en kıymetli zenginliği insanıdır. Çalışkanlığıyla, özverisiyle, sağduyusuyla, memleketinin geleceğine her koşulda sahip çıkan siz kıymetli Çorumlularla gurur duyuyorum. Sizleri çok seviyorum. Sağ olun, var olun. Bu vesileyle, bir arada olmamızı sağlayan ve örgütümüzün güçlü iradesini temsil eden İl Başkanımız Dinçer Solmaz’a teşekkür ediyorum.

“KARŞI KARŞIYA OLDUĞUMUZ SİYASİ OPERASYONUN TEMEL AMACI YARGI ELİYLE MİLLETİN İRADESİNİ GASP ETMEKTİR”

19 Mart’tan bu yana, karşı karşıya olduğumuz siyasi operasyonun temel amacı yargı eliyle milletin iradesini gasp etmektir. Bu nedenle, milletimizin hür iradesiyle seçip görev verdiği belediye başkanları, yöneticileri ve çalışanları, iftiralarla, kumpaslarla hapsediliyor. Bir avuç insan, ayrıcalıklı bir zümre, sırf koltuklarını kaybetmemek için, önümüzdeki seçimleri bugünden baskıyla, tehditle ve şantajla şekillendirmeye çalışıyor. Zorbalık yapıyor. Hepimizin çok iyi bildiği gibi, ülkemiz uzun zamandır pek çok alanda büyük krizler yaşıyor. Adalette kriz yaşıyor. Ekonomide kriz yaşıyor. Sağlıkta kriz yaşıyor. Eğitimde ve güvenlikte kriz yaşıyor. İktidarın yol açtığı bu ekonomik, siyasi ve idari krizler birbirini besliyor ve büyütüyor.

“MİLLETLE YÜZ YÜZE GELMEYE UTANIR OLDULAR; UTANDIKÇA ZALİMLEŞTİLER”

Ortaya çıkardığı krizler için çözüm üretmeye çalışmadan, krizlerin ağır faturasını millete ödeten iktidar, attığı hukuk dışı adımlarla ülkemizi bir uçurumun eşiğine getirmiştir. Yargıyı siyasete alet ederek, milli iradeye darbe vuranların, Cumhuriyet Halk Partili belediyelere operasyonlar düzenleyenlerin amacı adaleti sağlamak değildir. Olamaz. Çünkü onlar, vicdanlarını, merhametlerini ve adalet duygularını çoktan kaybettiler. Sokaktan, çarşıdan, pazardan, vatandaştan koptular. Milletle yüz yüze gelmeye utanır oldular. Utandıkça zalimleştiler. Hukuktan ve demokrasiden uzaklaşan bu iktidarla, vatandaşın refaha ve berekete ulaşması mümkün değildir. Hak ve özgürlükleri yok sayan bu iktidarla, toplumsal birliğimiz zedelenmekte ülkemizin huzuru kaybolmaktadır.

“ÇARE, DAHA FAZLA VAKİT KAYBETMEDEN MİLLETE GİTMEK VE MİLLETİMİZİN ÖZGÜR İRADESİYLE YENİDEN HUKUK VE DEMOKRASİ ROTASINA DÖNMEKTİR”

Çare çok açıktır. Çare, daha fazla vakit kaybetmeden millete gitmek ve milletimizin özgür iradesiyle yeniden hukuk ve demokrasi rotasına dönmektir. Milletimiz tam olarak bunu istemektedir. O sandık gelecek ve Türkiye yeni, umut dolu bir yola girecek. Milletçe, yaşadığımız badirelerin hepsini atlatacağız ve hep birlikte, yöneticilerin vatandaş karşısında haddini bildiği, makam sahiplerinin ülkenin sorunlarını çözmek için canla başla çalıştığı insanca, hakça bir düzen kuracağız. Türkiye’yi bereketin, bolluğun, birliğin ve kardeşliğin ülkesi yapacağız. Bu amaca ancak, herkesi kendisiyle bir ve eşit gören bir anlayışla varabiliriz. Bunun için parolamız birdir ve tektir: Herkes için. Her yerde. Önce adalet. Önce hürriyet. Mücadelemiz bitmeyecek. Milletin iktidarında, milletin hakkı milletin olacak. Kendilerini milletten büyük görenler kaybedecek, 86 milyon kazanacak. Bolluk ve bereket, adalet ve hürriyet ülkemizin her köşesine yayılacak ve her şey çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak. Ekrem İmamoğlu. Silivri Zindanı."

Çorum buluşması CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in konuşmasıyla devam ediyor.

Özel'in açıklamaları şöyle:

"Kara kıştır dediler. 1 Şubat'ta miting mi olur dediler. Dediler ki: "Çorum'da bu miting olmaz." Dedik ki; miting dersen olmaz. Ama tarihin en büyük adaletsizliklerine karşı, mahkemedeki adaletsizliğe karşı, vergideki, gelirdeki adaletsizliğe karşı, mutfaktaki yangına, pazardaki yangına karşı, hak arayanların, dayanışanların eylemine koşa koşa gelir Çorum dedik. Hoş geldiniz! Grup başkanvekili iken gelip de doldurduğumuz meydan vardı. Sonra o meydanı artık siyasiler dolduramaz oldu. Tayyip Bey son geldiğinde Kadeş meydanında üçte bir insan vardı. Bu miting için o meydanı istedik. Biz başvuru yapmadan bir gün önce o meydanı miting meydanı olmaktan çıkardılar.

"ÇORUM TARİHİNİN EN BÜYÜK MİTİNGİNDE BURADAYIZ"

Dedik ki; verin bu meydanı tıka basa dolduralım, Çorum görsün, Türkiye Çorum'u duysun. Ama sıcak salonların, sıcak salonların lideri olan, kendisini kendi atadıklarına alkışlatan, insan içine çıkamayan, emeklinin yüzüne bakamayan, asgari ücretlinin yüzünü güldürmeyen ve Çorum'da o meydanın yarısını bile dolduramayan Erdoğan'dan korkularına, orayı veremeyiz dediler.

Biz dedik ki; Çorumlular, Çorumlular... O meydanı, o meydanı dolduramayanlara nasıl bir kalabalık göstereceklerini bilirler. İşte şimdi, Erdoğan'ın toplayamadığı kalabalığın üç katını toplayarak, Çorum tarihinin en büyük mitinginde buradayız!

"ÇORUM'A SIRTIMIZI DÖNMEDİK"

Değerli Çorumlular, 35 yıldır biz bu şehirde, kalabalığın ucunun görünmediği bu meydanın şehri Çorum'da, 35 yıldır belediyeyi kazanamadık. Çorum'a küsmedik. Hatayı kendimizde aradık. Çorum'a sırtımızı dönmedik. O gün bugündür çalışıyoruz. Son seçimde 3 ilçede belediyeyi kazandık . Merkez ilçeyi de çok istedik, çok yaklaştık ama bir sonraki seçime kaldı. Ben buradan Kargı'ya, Mecitözü'ne ve Oğuzlar'a yürekten teşekkür ediyorum.

Hem orada, hem diğer 10 ilçemizde partimizin bayrağını dalgalandıran, baba ocağının kapısını açık tutan, çayını demleyen, bacasını tüttüren örgütümün her bir neferini, ilçe başkanlarımızın ve İl başkanımızın şahsında saygıyla selamlıyorum. İyi ki varsınız.

Kargı, Mecitözü ve Oğuzlar'da vazifeyi alan, bütün zorluklara rağmen çalışan, çırpınan, baskılardan yılmayan, ahlaksız tekliflere gözünü bile kırpmayan ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Gazi'nin partisinde siyaset yapmanın erdemini gösteren 3 değerli başkanımı saygıyla selamlıyorum, yürekten alkışlıyorum.

"ÇÖZMEK İÇİN GAYRET GÖSTERİRLERSE DESTEKLERİZ"

Biz demokrasi fikrine inanmış insanlarız. Kazanırsak gelir yönetiriz. Kaybedersek çekiliriz. Millet kimi istiyorsa ona saygı duyarız. Çorum'un merkez belediye başkanına da, diğer ilçelerdeki AK Parti'den, MHP'den seçilmiş belediye başkanlarına, yönetimlerine de başarılar diledik, dileriz. Çorum'un çok sorunları var. Çözmek için gayret gösterirlerse destekleriz.

Siyaset; kazanana saygı duyma, millete saygı duyma, milletin tercihine saygı duyma işidir. Milletin seçtiğine direnmek, milletin seçtiğine bakıp da 'Sen buraya nereden geldin' demek, 'Sen yönetme, yerine benim atadığım yönetsin' demek demokratlık değildir.

Bir siyasinin, bir siyasi partinin, bir siyasi yapının ya da bir siyasetçinin demokrat olduğu, seçimi kazandığı akşam belli olmaz. O akşam demokrasi nutukları atmak, milleti takdir etmek, milli iradenin önünde saygıyla eğilmek; o kolay. Önemli olan kaybettiğinde ne yaptığın.

İşte Türkiye'ye Cumhuriyeti getiren, sonra çok partili rejimi getiren, sandığı getiren, milletin verdiği göreve razı olan, icabında 47 yıl ikinci parti kalan ama millete saygısını kaybetmeyen siyasetin adı Cumhuriyet Halk Partisi'dir.

AYRINTILAR GELİYOR...