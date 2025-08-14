Çorum'da yağ tankına düşen anne ve oğlu hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, Çorum'da depoda atık yağların toplandığı tankın içine 2 kişinin düştüğü ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, depo sahiplerinden Hacer Kepçe ile oğlu Recep Kürşat Kepçe’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Anne ile oğlunun cenazelerinin tanktan çıkarılması için ekipler yoğun çalışma yaptı. Tanktan çıkarılan anne ve oğlunun cansız bedenleri Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.