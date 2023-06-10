Çorum’da 19 kişi yedikleri mantardan zehirlendi
Çorum'da yedikleri mantardan zehirlenen 19 kişi hastanede tedavi altına alındı.
İl merkezi ile Ortaköy ve İskilip ilçelerinde doğadan topladıkları mantarlardan yedikten sonra rahatsızlanan 19 kişi, bulantı ve kusma şikayetleriyle hastaneye başvurdu.
Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınanlardan durumu ağır olan Garip K'nin tedavisinin yoğun bakımda devam ettiği öğrenildi.
Kentte geçtiğimiz günlerde de mantardan 13 kişi zehirlenmişti.
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